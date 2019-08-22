Son Dakika Haberleri: Ücretsiz kurslarla üniversiteli oldular
Son Dakika Güncel Haber

Ücretsiz kurslarla üniversiteli oldular

35 dakika önce

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan destekleme ve yetiştirme kurslarına kurslara katılan 98 öğrenciden 68'i üniversiteli oldu.

Ücretsiz kurslarla üniversiteli oldular, System.String[]

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan destekleme ve yetiştirme kurslarına kurslara katılan 98 öğrenciden 68'i üniversiteli oldu.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Namık Kemal Dumanlı, yaptığı açıklamada, ilçede üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler için Destekleme ve Yetiştirme Kursları açtıklarını söyledi.

Ücretsiz verilen kurslarda 98 öğrencinin eğitim aldığını belirten Dumanlı, sınavlara giren öğrencilerden 68'inin üniversitelerin lisans ve ön lisans bölümlerine yerleştiğini kaydetti.

Bitlis, Ahlat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 02:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gökhan Özoğuz, orman yangınları açıklamasında Vizontele örneği veren Bekir Pakdemirli'ye tepki gösterdi
İşten çıkarılan İBB Medya AŞ çalışanlarından açıklama geldi Türk Eczacıları Birliği'nden Rekabet Kurumu'nun soruşturma kararına ilişkin açıklama Esad'ın taciz ateşi sonrası Rusya'dan İdlib açıklaması: Türkiye ile temastayız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 14:35:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ücretsiz kurslarla üniversiteli oldular
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]