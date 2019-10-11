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Son Dakika Güncel Ücretsiz kurstan isteyen herkes yararlanabilir

Ücretsiz kurstan isteyen herkes yararlanabilir

1 saat önce

Şehitkamil Belediyesine bağlı hizmet veren Ali Nacar Sürekli Eğitim Merkezi'nde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na yönelik açılan ücretsiz kurs kayıtları başladı.

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Eğitimin her kademesine verdiği destekle öğrencilerin en önemli yol arkadaşı olan Şehitkamil Belediyesi, üniversite okuma hayalleri olan öğrencilerin bu yıl da en büyük destekçisi olacak. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Ali Nacar Sürekli Eğitim Merkezi'nde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanmak isteyen öğrenciler için kurs açan ve kayıtlara başlayan Şehitkamil Belediyesi; nitelikli, huzurlu ve sessiz bir ortamda öğrencilerin hedeflerine ulaşmasına olanak sunacak.

TÜM ÖĞRENCİLERİMİZİ KAYIT YAPTIRMAYA BEKLİYORUZ

Merkeze ilişkin açıklamada bulunan Şehitkamil Belediyesi Ali Nacar Gençlik Merkezi Öğretmeni İhsan Demirören, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da Şehitkamil Belediyesi ve Şehitkamil Halk Eğitim Merkezi iş birliği çerçevesinde YKS kayıtlarına başladık. Kayıtlarımız, hızlı bir şekilde devam ediyor ve bu yıl yine yoğun bir talep var. Kurslarımız tamamen ücretsiz olup, sınava hazırlanmak isteyen tüm öğrencilerimizi kayıt yaptırmaya bekliyoruz. Sınava hazırlanmak isteyen öğrencilerimize burada her türlü eğitimleri sunmaya gayret gösteriyoruz. Daha önceki dönemlerde kursumuzda hazırlık gören birçok öğrencimiz üniversiteyi kazandı. Bu yıl da inşallah kurslara katılacak olan öğrencilerimize elimizden gelen her türlü desteği sunacağız" şeklinde konuştu.

HEDEFLEDİĞİMİZ PUANI ALIP İSTEDİĞİMİZ ÜNİVERSİTEYİ KAZANACAĞIZ

Şehitkamil Belediyesinin açmış olduğu YKS kursuna katılan Mehmet Öztürk, "Şehitkamil Belediyemizin bizler için açmış olduğu YKS kursu olduğunu öğrendim. Ben de üniversiteye hazırlık için bu kurslara katılarak kendimi geliştirmek adına kayıt yaptırdım. Burada ücretsiz bir şekilde kurslara katılıyoruz. Hocalarımız derslerde gerektiğinden fazla ilgileniyor bizlerle ve vermiş oldukları eğitimlerle elinden gelen gayreti gösteriyorlar. Bizler de azim ve inançla çalışarak sınava hazırlanıyoruz. İnşallah başarılı bir eğitim sürecinin sonucunda hedeflediğimiz puanı alıp istediğimiz üniversiteyi kazanacağız. Bizlere bu hizmeti sunan Başkanımıza ve kurs hocalarımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Şehitkamil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:05 Kaynak: Bültenler
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