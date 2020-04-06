Ücretsiz maske başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak - Son Dakika

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Ücretsiz maske başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak
1 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan, ücretsiz maske dağıtımına başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan, ücretsiz maske dağıtımına başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak.
Ücretsiz maske dağıtımına yapılan başvurular ile ilgili olarak, 'PttAVM.com' internet sitesi üzerinden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda 'https://maske.epttavm.com' üzerinden yapılacak başvurulara kısa sürede yoğun bir ilgi oldu. Sizlere daha sağlıklı hizmet sunabilmek adına, ücretsiz maske taleplerinize ilişkin başvurularınızı en kısa sürede e-Devlet Kapısı üzerinden alacağımızı bildirmek isteriz. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 12:41 Kaynak: DHA
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