Ücretsiz maske başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak - Son Dakika

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Ücretsiz maske başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak
6 saat önce
Ücretsiz maske başvuruları e-Devlet üzerinden oluşturulan basvuru.turkiye.gov.tr adresinden alınacak.
Ücretsiz maske başvuruları e-Devlet üzerinden oluşturulan basvuru.turkiye.gov.tr adresinden alınacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan ücretsiz maske dağıtımı için başvurular e-Devlet Kapısı üzerinde oluşturulan https://basvuru.turkiye.gov.tr adresinden alınacak. 20-65 yaş aralığındaki tüm vatandaşlar belirtilen adresten maske başvurusunu yapabilecek. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 10:38 Kaynak: İHA
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