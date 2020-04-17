Ücretsiz maskeler Bursa'da eczanelere geldi - Son Dakika

Bursa'da vatandaşların beklediği ücretsiz maskeler eczanelere geldi.



Vatandaşların e-devlet ve EPTTAvm aracılığıyla başvuru yaptığı ücretsiz maskeler eczanelere bugün ulaştı. Ücretsiz maskeler bazı eczanelere ise ulaşmadı. Maske ulaşan eczanelerden vatandaşlar telefonlarına gelen şifreyi söyleyerek maskelerini alabilecek. Eczacılar, maskeler yeni ulaştığı için telefonlara daha şifre gelmediğini, bu yüzden maske almaya gelen olmadığını belirtti. Bursa'da eczane başına 500 çift maske dağıtıldı.



Bursa'da Kısmet Eczanesi'nin sahibi Ayşen Heper, "Maskeler elimize ulaştı. Mesaj daha gelmediği için soran olmadı. Mesaj gelen vatandaşlar almaya gelecek, biz de talep edenlere teslim edeceğiz. Elimize 500 adet maske ulaştı" dedi. - BURSA