Ücretsiz Okuma Salonunda Deneme Sınavı
2 saat önce
Patnos'ta hizmet veren Işığım Sen Ol Derneği, ücretsiz okuma salonunda deneme sınavı yaptı.
Patnos
'ta hizmet veren Işığım Sen Ol Derneği, ücretsiz okuma salonunda deneme sınavı yaptı.
Dernek Başkanı İsmail Balat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, imkanları ölçüsünde Patnos halkının yanında olacaklarını söyledi.
Lise son sınıf ve lise mezunu öğrencilere, üniversiteye hazırlık aşamasında okuma salonunda tamamen ücretsiz eğitim vereceklerini belirten Balat, yarıyıl tatilinde de okuma salonunu açık tuttuklarını anlattı.
Öğrencilere tatil içerisinde hem seviye belirleme hem bilgilerine bir nebze katkı sağlamak için bir deneme sınavı yaptıklarını da sözlerine ekleyen Balat, şöyle konuştu:
"Şehir dışında yaşayan bizim gibi Patnos sevdalıları hemşehrilerimizden okuma salonumuz için destek bekliyoruz. Ücretsiz okuma salonunda emek döken öğretmenlere, okuma salonunda gençlere hem derslerinde hemde günlük yaşantılarında rehberlik görevi yapan Patnoslu gençlerimize teşekkür ederim."
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:07 Kaynak: AA
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