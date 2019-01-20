Son Dakika Haberleri: Ücretsiz Pazar Servisinden Vatandaş da Esnaf da Memnun

Ücretsiz Pazar Servisinden Vatandaş da Esnaf da Memnun

1 saat önce

Seyitgazi Belediyesi'nin ücretsiz pazar servisi hem Seyitgazi'de hem de Kırka'da yoğun ilgi görüyor.

Ücretsiz Pazar Servisinden Vatandaş da Esnaf da Memnun, System.String[]
Seyitgazi Belediyesi'nin ücretsiz pazar servisi hem Seyitgazi'de hem de Kırka'da yoğun ilgi görüyor.

İlçede 51 mahallesi bulunan Seyitgazi Belediyesi, pazar günleri Kırka'da pazartesi ise Seyitgazi'de kurulan pazarlara, vatandaşlarının kolay ulaşabilmesi için ücretsiz pazar servisi uygulamasını sürdürüyor. Yapılan servisler nedeniyle Kırka ve Seyitgazi esnafı ise memnuniyetini dile getiriyor. Ücretsiz pazar servislerinden vatandaş ve esnafın memnun olmasını kendilerini de mutlu ettiğini belirten Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın, "Vatandaşlarımızın özellikle kış aylarında mağdur olmaması için; haftalık alışverişini ulaşım sıkıntısı çekmeden yapabilsin diye, Seyitgazi'de ve Kırka'da esnafımızda canlansın diye ücretsiz servisler başlattık. Ücretsiz Pazar Servislerimizle Vatandaşlarımızı mahallelerinden alarak, Pazar günü Kırka pazarına, Pazartesi ise Seyitgazi pazarına ücretsiz taşımaya devam ediyoruz" dedi.

Ücretsiz pazar servisi uygulamasından memnun olan Kırka esnafı yaşanan yoğunluğun olumlu yönde işlerini etkilediğini ve satışların arttığını ifade ederek Belediye Başkanı Hasan Kalın'a memnuniyetlerini dile getirdi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 05:27 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da İki Grup Arasında Çatışma Çıktı: Yaralılar Var! Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş Hakkında Soruşturma Başlatıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 26 İlde 37 Bin 710 Adres Değişikliğinin Kusurlu Bulunduğunu Açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Akar'ın Komandolarla Yaptığı Toplantı'ya Telefonla Bağlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.1.2019 18:36:32. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ücretsiz Pazar Servisinden Vatandaş da Esnaf da Memnun
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]