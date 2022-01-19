Ücretsiz resim tamamlama kursu - Son Dakika
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Ücretsiz resim tamamlama kursu

19.01.2022 10:12
Ücretsiz resim tamamlama kursu

Kırıkkale Belediyesi sosyal belediyecilik çatısı altında kurduğu Gençlik Merkezince desteklenen Genç Yazarlar Kitap Kahvede ücretsiz Resim Tamamlama Atölyesi Kuruldu.

Gençlerin ilgi gösterdiği kurs resim ile ilgilenen her yaş grubundan Kırıkkalelilere ücretsiz kurs imkanı sunuyor.

Zihinsel Dünyalarını Geliştiriyorlar

Kırıkkale Belediyesi Gençlik Merkezince desteklenen Genç Yazarlar Kitap Kahve farklı etkinlik ve kurslarla Kırıkkaleli gençlere imkanlar sunmaya devam ediyor. Çeşitli kursları bünyesinde barındıran Genç Yazarlar Kitap Kahve şimdi de gençelre yönelik Resim Tamamlama Atölyesi kurdu. Katılımcı gençler kurslarda, zihinsel dünyalarını geliştirmek ve sanata yönlendirmek adına yeni öğretim teknikleri sunuyor.

Bütünü Görme Yeteneği

Güzel Sanatlar Fakültesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Eğitim Fakültelerine hazırlanan öğrencilere ve bunun yanı sıra hobi amaçlı resim sanatıyla ilgilenen her yaş grubundan gençlere yönelik Kırıkkale Belediyesince düzenlenen Resim Tamamlama Atölyesine eğitmen Volkan Durukal eşliğinde ücretsiz kurs imkanı sunuluyor. Kurs eğitmeni Volkan Durukal kursun amacı olarak"Yeni öğretim tekniğinin amacı farklı farklı resimlerden oluşan parçaların bütününü görmek ve tek bir resim haline getirmek kişilerin üretkenlik, bakış açısı ve bir probleme yaklaşma yöntemini geliştirmesi amaçlanılmıştır."İfadesini kullandı.

Farkındalıklarımızı Gördük

Kırıkkale'de son dönemde gençlere yönelik etkinlikleri artıran Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'ya teşekkür eden gençler, düzenlenen kursta farkındalıklarını gördüklerini belirterek "Öğrendiğimiz yeni yöntem ile farklılıkları gördük, eğlenceli zaman geçirdik. Son adım olarak çizilen bütün resimleri bir araya getirdik. Bu etkinlikten dolayı başkanımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandılar. Kurslar Kırıkkale Tarihi Evlerde bulunan Genç Kitap Kahvede düzenlenmeye devam ediyor.

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Kırıkkale, gençlik, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

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