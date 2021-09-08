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Ücretsiz seyahat kapsamında Aydın'a '1 milyon lira' destek verildi - Son Dakika

Ücretsiz seyahat kapsamında Aydın'a '1 milyon lira' destek verildi

08.09.2021 10:47
Ücretsiz seyahat kapsamında Aydın'a '1 milyon lira' destek verildi, System.String[]

Ücretsiz seyahat uygulaması kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne 1 milyon 114 bin TL devlet desteği ödemesi yapıldı.

Ücretsiz seyahat uygulaması kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne 1 milyon 114 bin TL devlet desteği ödemesi yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın hizmetlerinden biri olan engelli, yaşlı, gazi ve şehit yakınlarının ücretsiz seyahat uygulamasından faydalanabilmesi için ilgili belediyeler aracılığıyla şehir içi toplu ulaşım hizmeti sunan özel işletmeciler desteklenmeye devam ediyor. Bakanlık tarafından ücretsiz seyahat uygulaması kapsamında 2021 yılı ilk 6 ayı için Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne 1 milyon 114 bin lira gelir desteği verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Bakanlığımızın hizmet modellerinden olan ücretsiz seyahat hizmeti tüm engelli, yaşlı, şehit yakını ve gazi vatandaşlarımızın Büyükşehir belediyeleri ve özel işletmelerin toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlandırılmaları için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Aydın Büyükşehir Belediyesine 2021 yılının ilk 6 ayında 1 milyon 114 bin TL devlet desteği verilmiştir" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Ücretsiz seyahat kapsamında Aydın'a '1 milyon lira' destek verildi
Ücretsiz seyahat kapsamında Aydın'a '1 milyon lira' destek verildi
Ücretsiz seyahat kapsamında Aydın'a '1 milyon lira' destek verildi
Ücretsiz seyahat kapsamında Aydın'a '1 milyon lira' destek verildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi, Türk Lirası, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ücretsiz seyahat kapsamında Aydın'a '1 milyon lira' destek verildi - Son Dakika


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