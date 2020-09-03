Ücretsiz Softbol-Beyzbol hakem eğitimleri devam ediyor

Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından hazırlanan eğitim modülüne kayıt olup eğitimini tamamlayan herkes "Aday Hakem" ünvanı kazanabilecek. Online yapılacak modülün ilk olması sebebiyle katılımcılardan herhangi bir ücret alınmayacak.

Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından bilgilerde hakem ihtiyacını karşılamak için hazırlanan "aday hakem eğitim modülü" nün aynı zamanda eğitici bilgiler içermesi sebebiyle Beyzbol ve Softbol branşları liglerinde yer alan 18 yaşını tamamlamış tüm oyuncuların söz konusu bu eğitim programına katılmaları zorunlu hale getirildi. Söz konusu eğitimlere katılabilmek için http://beta.trf.gov.tr/ adresinden Tc Kimlik numarası ile kaydolup, kurslar bölümünden ilgili branşın hakemlik kursuna başvuru yapmak yeterli olacak. Kurslar 30 Eylül'de tamamlanacak. - KAYSERİ