Ücretsiz spor okulları 34 bin 416 öğrenciye hizmet veriyor

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Ücretsiz Spor Okulu Projesinin 128 tesiste 34 bin 416 öğrencinin katılımıyla gerçekleştiğini dile getirdi.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın başlattığı, Ücretsiz Spor Okulu Projesi kapmasında çok sayıda öğrenci sporla buluşmayı sürdürüyor. Ücretsiz Spor Okulu Projesinin 2019 - 2020 yılı döneminde 12 ilçede, 10 branşta devam ettiğini söyleyen Başkan Büyükakın, "128 tesiste 34 bin 416 öğrencimizin katılımıyla Ücretsiz Spor Okulu projemiz devam ediyor. Atletizm, badminton, basketbol, cimnastik, güreş, izcilik, masa tenisi, satranç, voleybol ve yüzme gibi branşlarda süren çalışmalarımızda çocuklarımızın mutluluğunu görmek bize ayrı bir enerji veriyor" dedi.



Düzenli oynandığında fiziksel ve zihinsel gelişime olumlu katkılar sağlayan masa tenisi sporunun yaygınlaştırılması için ücretsiz Spor okulları kapsamında 29 tesiste, 3 bin 64 öğrenciye destek olduklarını belirten Büyükakın, "Sporcularımızın kendi okul takımlarında girdikleri müsabakalarda derece elde etmesini çok değerli buluyorum. Her yaş gurubundan düzenli olarak masa tenisi oynayanların omuz, kol, el kasları güçlenmesiyle masa tenisi sporunun genç yaşlardan itibaren oynanmasının eğitim hayatına da çok olumlu yansıyor. Zihin açıklığını ve konsantrasyonu artıran masa tenisi sporu aynı zamanda el-göz koordinasyonunu güçlendiriyor. Öğrencilerimizin küçük yaşlardan itibaren masa tenisiyle ilgilenmesi için gerekli altyapıyı hazırlıyoruz" diye konuştu.



Büyükakın, "Ücretsiz Spor Okulu Projesi kapsamında planlı hareket etmenin önemini ve gerekliliğini kavratan, süratli, doğru ve çabuk düşünebilmeye yardımcı olan, olaylara doğru yorumlarla ve yaklaşabilme yeteneklerini geliştiren satranç sporuna ayrı bir önem veriyoruz. Satranç eğitimlerimize 33 tesiste 3 bin 621 öğrencimizle devam ediyoruz. Kocaeli genelinde toplam 117 okula satranç sınıfı yaptık. Kişiliği ve karakteri olumlu yönde etkileyen ve geliştiren satranç sporunun öğrencilerimizde kendine güven duygusunu aşılamasını ve geliştirmesini çok dikkatli bir şekilde takip ediyoruz" şeklinde konuştu.



Öte yandan Başkan Büyükakın, Gebze bölgesindeki sosyal yaşamında problem yaşayan gençlere yönelik hizmet verecek Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi'nin inşa edileceği alanda incelemeler gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay ve Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan'ın yer aldığı incelemede, Büyükakın, projenin detayları hakkında bilgi aldı. Proje hakkında konuşan Büyükakın, "Bir çocuğumuzun veya gencimizin dahi oluşabilecek olumsuzlukların içerisinde kaybolmasını istemiyoruz. Bunun için her türlü adımı atıyoruz, atmaya da devam ediyoruz. İzmit'te faaliyet gösteren merkezin bir örneği de Gebze bölgesinde inşa edeceğiz. Gebze ilçesinde Köşklü Çeşme mahallemizde üç bin metrekare büyüklüğünde parsel üzerine inşa edeceğimiz projemizi iki bin iki yüz metrekare olarak planladık" ifadelerini kullandı.



Başkan Büyükakın, proje kapsamında aşçı yardımcılığı, barista ve servis eleman yardımcılığı, elektrik, fitness ve vücut geliştirme antrenör yardımcılığı, resim, seramik, cam boncuk, drama içerikli hobi atölyelerinin olacağını da vurguladı. Merkezde, verilen eğitimlerin pratikte de uygulanacağı 80 kişi kapasiteli restoran, spor salonu ve hobi salonu içerikli sosyal alanlar ofisler, seminer salonu ve toplantı salonu yer alacak. - KOCAELİ