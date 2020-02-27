Ücretsiz Spor Okulları ata sporu güreşi sevdiriyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Ücretsiz Spor Okulları ata sporu güreşi sevdiriyor - Son Dakika Spor

Ücretsiz Spor Okulları ata sporu güreşi sevdiriyor

6 saat önce

Ücretsiz Spor Okulları'nda ilk ve ortaokul yaş grubundaki çocuklara, ata sporu olan güreşe öğretilirken, sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri sağlanıyor.

Ücretsiz Spor Okulları ata sporu güreşi sevdiriyor, System.String[]

Ücretsiz Spor Okulları'nda ilk ve ortaokul yaş grubundaki çocuklara, ata sporu olan güreşe öğretilirken, sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri sağlanıyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, farklı branşlarda düzenlenen ücretsiz Spor Okulları kış dönemi sonuna kadar on binlerce öğrenciye destek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda profesyonel eğitmen ve antrenörlerin eğitim verdiği güreş kurslarıyla öğrenciler ata sporuna ilk adımı atıyor. Güreş kurslarında 6 ile 12 yaş grubundaki çocuklara güreş öğretilirken sağlıklı birey olarak yetişmelerine de katkı sunuluyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın başlattığı, ücretsiz Spor Okulu projesi kapmasında çok sayıda öğrenci sporla buluştu. Düzenlenen kurslarda 10 branşta spor yapan, minik öğrencilere, alanında profesyonel antrenörler nezaretinde eğitiliyor. Spor tesislerinin öğrencilerle dolup taşmasının sevindirici olduğunu vurgulayan yetkililer, Büyükşehir'in başlattığı ve 'Ücretsiz Spor Okulları' projesi kapsamında güreş faaliyetlerinde minik öğrenciler özellikle zararlı alışkanlıklardan korumayı amaçlıyor. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

PFDK, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin cezalarını açıkladı
İtalya'da bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi Galatasaray'da Şener ile yollar ayrılıyor RB Salzburg-Eintracht Frankfurt maçına fırtına engeli

Son Dakika Haberleri
18:39 Kerem Deveci: En karanlık anda size cesaret veren şey ideallerinizdir
18:38 Britney Spears dans video çekerken ayağını kırdı
17:42 Ece Erken'le yasak aşk yaşadığı iddia edilen o avukat konuştu!
17:08 Oyuncu Gül Korkmaz, Yasak Elma dizisine dahil oldu
16:43 Mersin Taşkuyu Mağarası dünya mirası olma yolunda

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 18:51:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ücretsiz Spor Okulları ata sporu güreşi sevdiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]