Ücretsiz spor okullarında keşfedildi, Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika
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Ücretsiz spor okullarında keşfedildi, Türkiye şampiyonu oldu

17.03.2022 13:44
Ücretsiz spor okullarında keşfedildi, Türkiye şampiyonu oldu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin açtığı ücretsiz spor okullarında yeteneği keşfedilen 13 yaşındaki Süleyman Kılıç, Türkiye Yürüyüş Olimpik Deneme ve Milli Takım Seçme Yarışması U16'da 3 kilometre yarışında birinci oldu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin açtığı ücretsiz spor okullarında yeteneği keşfedilen 13 yaşındaki Süleyman Kılıç, Türkiye Yürüyüş Olimpik Deneme ve Milli Takım Seçme Yarışması U16'da 3 kilometre yarışında birinci oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kılıç, Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ücretsiz spor okullarında keşfedilerek Büyükşehir Belediyespor Kulübüne kazandırıldı.

Üst üste önemli başarılara imza atan Kılıç, Bursa'da düzenlenen Türkiye U16 Salon Şampiyonası'nda birinci oldu, Batman'da yapılan Türkiye Yürüyüş Olimpik Deneme ve Milli Takım Seçmeleri yarışmasında da U16'da 3 kilometre erkeklerde Türkiye şampiyonu olmayı başardı.

Kılıç, elde ettiği bu başarıyla milli takım seçmelerine katılmaya hak kazandı.

"Süleyman 10 metre yürüyüşte bile farkını gösteriyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi antrenörü Sidar Aslan, Kılıç'ın spor okullarına başvuran 150 öğrenci arasında yeteneğiyle ön plana çıktığını belirterek, şunları kaydetti:

"Süleyman 10 metre yürüyüşte bile farkını gösteriyor. Yeteneğinin yanı sıra kendisini antrenmanlara vererek, çalışarak hırsıyla başarı kazandı. Bu duyguyu bu yaşta yaşamak gurur verici. Şehrimizi temsil etmek ve herkese kendimizi duyurmak çok güzel bir duygu."

Antrenör Aslan, çocukları ve gençleri spor okullarına katılmaya davet etti.

"Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle önemli başarılara imza attım"

Kılıç ise Türkiye şampiyonu olmanın gururunu yaşadığını ifade ederek, arkadaşlarının tavsiyesi üzerine ücretsiz spor okuluna geldiğini aktardı.

Haftanın 6 günü yoğun bir tempoyla antrenman yaptığını belirten Kılıç, ailesinin de kendisine büyük destek verdiğini kaydetti.

Yaptığı antrenmanların neticesini ilk olarak Bursa'da düzenlenen yarışmada birinci olarak aldığını dile getiren Kılıç, "Birinciliğin verdiği motivasyonla Batman'da düzenlenen Türkiye Yürüyüş Olimpik Deneme ve Milli Takım seçmelerine daha iyi hazırlandım. Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle önemli başarılara imza attım. Hedefim önce milli takıma girmek sonra olimpiyatlara katılıp şehrimi ve ülkemi temsil etmek. Yaşıtım olan arkadaşları da spora davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ücretsiz spor okullarında keşfedildi, Türkiye şampiyonu oldu
Ücretsiz spor okullarında keşfedildi, Türkiye şampiyonu oldu

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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