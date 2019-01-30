Son Dakika Haberleri: Ücretsiz Spor Salonlarından 32 Bin Bayan Yararlandı

Ücretsiz Spor Salonlarından 32 Bin Bayan Yararlandı

1 saat önce

KOCAELİ(İHA) – İzmit Belediyesi'nin ücretsiz olan fitness salonlarından 32 bin bayanın yararlandığı açıklandı.

Ücretsiz Spor Salonlarından 32 Bin Bayan Yararlandı, System.String[]
KOCAELİ(İHA) – İzmit Belediyesi'nin ücretsiz olan fitness salonlarından 32 bin bayanın yararlandığı açıklandı.

İzmit Belediyesi tarafından bayanlara yönelik ücretsiz spor salonları Yahya Kaptan Hanımeli Kültür Merkezi, Yuvam Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi, Belsa B Blok, Kuruçeşme Erol Olçok Kültür Merkezi, Tüysüzler Mahalle Konağı, Kent Konut I. ve II. Etaplar, Malta, Ayazma, Bekirdere, Akmeşe, Zabıtan, Topçular, Körfez ve Gündoğdu mahallerinde hizmete devam ediyor. Haftanın 7 günü açık olan salonlarda uzman kişiler nezdinde kadınlar spor yapıyor. Ücretsiz olan salonlardan 2018 yılında 5 bin, son 8 yıl içinde ise 32 bin kadın yararlandı.

Üç ayda bir üye yenilenmenin yapıldığı salonda her yenilenmede 900 kişi alınıyor. 20'şer kişilik 7 farklı seansta verilen derslere katılmak için İzmit Belediyesi Kültür Müdürlüğüne şahsen müracaat edilmesi gerekiyor. Salonlarda uzman eğitmenlerce step, aerobik ve pilates eğitmenleri veriliyor. Yarıyıl tatili nedeniyle çalışmalara ara verilen salonlarda 4 Şubat'ta tekrar çalışmalar başlayacak. Salonlardan yararlanmak isteyenler kayıt yaptırabilecek. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:04 Kaynak: İHA

Kuruçeşme, Yuvam, İzmit Belediyesi, Spor
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