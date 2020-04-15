Ücretsiz süt dağıtan mandıracı: "İneklerimizi devlet vermişti, şimdi bizim verme zamanımız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ücretsiz süt dağıtan mandıracı: 'İneklerimizi devlet vermişti, şimdi bizim verme zamanımız' - Son Dakika

Ücretsiz süt dağıtan mandıracı: "İneklerimizi devlet vermişti, şimdi bizim verme zamanımız"

6 saat önce

Nevşehir'de bir mandıra işletmecisi, üç yıl önce devlet desteğiyle satın aldığı ineklerden elde ettiği sütün bir kısmını, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde iş yerini kapatan veya ücretsiz izne ayrılan dar gelirlilere para talep etmeden veriyor.

Nevşehir'de bir mandıra işletmecisi, üç yıl önce devlet desteğiyle satın aldığı ineklerden elde ettiği sütün bir kısmını, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde iş yerini kapatan veya ücretsiz izne ayrılan dar gelirlilere para talep etmeden veriyor.

Uçhisar beldesinde 2017 yılında Tarım ve Orman Bakanlığının büyükbaş hayvan desteğinden faydalanarak mandıra kuran Mehmet Akşit (35), günlük sütün bir kısmını koronavirüs tedbirleri nedeniyle geçici süreyle iş yerini kapatan veya ücretsiz izne ayrılan ihtiyaç sahiplerine veriyor.

Akşit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'ndan etkilenerek böyle bir uygulama başlattıklarını söyledi.

Her gün yaklaşık 30-40 ihtiyaç sahibine 5 litrelik bidonlarla 150-200 litre süt dağıttığını dile getiren Akşit, bu sürecin geride bırakılacağını ancak birlik ve beraberlik ruhunun ilelebet yaşayacağına inandığını vurguladı.

"Ne kadar talep olursa gücümüz yettiğince dağıtıyoruz"

Zor günlerde dayanışmanın önemli olduğunu vurgulayan Akşit, şunları kaydetti:

"Turizm bölgesinde yaşadığımız için ücretsiz izne ayrılan birçok arkadaşımız oldu. Ne kadar talep olursa gücümüz yettiğince dağıtıyoruz. Sosyal medyadan numaralarımızı görenler arıyor, çiftliğimize yakın olanlar kendileri de gelip alabiliyor ya da aracımızla evlerine bırakıyoruz. Cumhurbaşkanımız ne zaman tamam derse biz de o vakte kadar sürdüreceğiz. İneklerimizi devlet vermişti, şimdi de bizim verme zamanımız diye düşünüyoruz."

Ücretsiz süt dağıtan mandıracı: İneklerimizi devlet vermişti, şimdi bizim verme zamanımız

Nevşehir, Uçhisar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 11:26 Kaynak: AA

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