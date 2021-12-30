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Ücretsiz toprak analiziyle tarımsal verimliliğin arttırılması hedefleniyor - Son Dakika

Ücretsiz toprak analiziyle tarımsal verimliliğin arttırılması hedefleniyor

30.12.2021 11:01

Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde hayata geçirilen ücretsiz toprak analizi uygulamasıyla hem tarımsal verimliliğin arttırılması hem de yanlış gübreleme sonucu oluşabilecek toprak ve su kirliliğinin önüne geçilmesi planlanıyor.

Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde hayata geçirilen ücretsiz toprak analizi uygulamasıyla hem tarımsal verimliliğin arttırılması hem de yanlış gübreleme sonucu oluşabilecek toprak ve su kirliliğinin önüne geçilmesi planlanıyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde 2014 yılında kurulan çevre laboratuvarında yaklaşık 3 ay önce çiftçilere ücretsiz verilmeye başlanan toprak analizi hizmetiyle tarımsal verimin arttırılması hedefleniyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sığırcı, AA muhabirine, kentte tarımsal ürün çeşitliliğinin fazla olduğunu ve tarımsal verimliliği arttırmak amacıyla toprak analizinin önemli olduğunu söyledi.

Kentte, Karakaya Baraj Gölü sahil şeridindeki arazilerde yılda birden fazla ürün alınabildiğini aktaran Sığırcı, " Mısır, şekerpancarı ve ayçiçeği topraktan ciddi besin maddesi kaldırır. Toprak analizinin yapılması özellikle ithalata bağlı olan gübrenin yerinde kullanılması açısından önem arz etmekte. Bu nedenle toprak analizini önemsiyoruz. Türkiye'de ilk defa toprak analizinin ücretsiz olmasıyla Türkiye'de en yaygın uygulamadan biri olacağını göreceğiz." diye konuştu.

Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Mehmet Mert ise laboratuvarlarının Tarım ve Orman Bakanlığından onaylı olduğunu dile getirdi.

"Çiftçinin ezbere tarım yapmasının önüne geçmek istiyoruz"

Toprak analizlerin genel olarak ücretle yapıldığını, amaçlarının tarımın gelişmesini katkı sunmak olduğunu anlatan Mert, şöyle devam etti:

"Toprak analizini ücretsiz yaptık, paydaşlarımız İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte çiftçinin topraklarını getirerek analiz ediyoruz. Bölgenin tarım haritasını çıkartarak, çiftçinin ezbere tarım yapmasının önüne geçmek istiyoruz. Çiftçiler bize topraklarını getiriyor. Topraklar kısım kısım gelmeye başladı, biz analizleri yaparak ikinci gübre dönemi mart ve nisana yetiştirmek istiyoruz. Çiftçiler son günlere bırakmasın, bir an önce getirsinler ki biz de bir an önce toprak yapısını ve neler yapmaları gerektiğini anlatalım. Burası bölgenin en iyi laboratuvarı, Doğu Anadolu'da bizim bildiğimiz kadarıyla ikinci bir laboratuvar yok. Toprak analizini ücretsiz yaparak, bunu bir kültür haline dönüşmesini istedik. Ekim öncesi çiftçinin hangi gübreyi atması gerektiğini analiz sonuçlarına göre belirler en azından."

İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Ahmet Turan Karaca da ücretsiz toprak analizi uygulamasında MASKİ Genel Müdürlüğü ile paydaş olduklarına işaret ederek, "Çiftçilerimizin numunelerini ilçe müdürlüklerimiz aracılığıyla MASKİ'ye ulaştırıyoruz, neticelerini de çiftçilerimize gönderiyoruz." dedi.

"Gübrenin fazlası kar demek değildir"

Malatya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Yunus Kılınç ise toprak analiziyle tarımsal verimliliğin artacağına inandıklarını belirterek, "Toprak analizi bizim için çok önemli, analiz yapılmadan gübre kullanılmasına karşıyız. Herkes analizini yaptırarak, toprağın ihtiyacı olan gübreyi kullanmalı. Gübrenin fazlası kar demek değildir, fazlası zarar verebiliyor. " diye konuştu.

Su Kalite Kontrol ve Laboratuvar Şube Müdürü Habibe Özben de "Yanlış gübreleme sonucu oluşabilecek toprak ve su kirliliğinin önüne geçilmesini amaçlıyoruz. Laboratuvarımıza ilçelerimizden ve merkezden çok sayıda numune akışı olmaya başladı." ifadelerini kullandı.

Ücretsiz toprak analiziyle tarımsal verimliliğin arttırılması hedefleniyor
Ücretsiz toprak analiziyle tarımsal verimliliğin arttırılması hedefleniyor
Ücretsiz toprak analiziyle tarımsal verimliliğin arttırılması hedefleniyor

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Su ve Kanalizasyon İdaresi, Malatya, Tarım, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ücretsiz toprak analiziyle tarımsal verimliliğin arttırılması hedefleniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ücretsiz toprak analiziyle tarımsal verimliliğin arttırılması hedefleniyor - Son Dakika
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