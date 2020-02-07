Ücretsiz ulaşım Maltepelilerin hayatını kolaylaştırıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ücretsiz ulaşım Maltepelilerin hayatını kolaylaştırıyor - Son Dakika

Ücretsiz ulaşım Maltepelilerin hayatını kolaylaştırıyor

6 saat önce

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın göreve gelmesiyle birlikte Maltepe'de 5 yıl önce başlayan ücretsiz öğrenci servisi uygulaması, 2019 yılında da velilerin takdirini topladı.

Ücretsiz ulaşım Maltepelilerin hayatını kolaylaştırıyor, System.String[]

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın göreve gelmesiyle birlikte Maltepe'de 5 yıl önce başlayan ücretsiz öğrenci servisi uygulaması, 2019 yılında da velilerin takdirini topladı. 2019'da bin 297 öğrenci okullarına belediyenin ücretsiz servisleriyle taşındı.


Sosyal belediyecilik alanında önemli çalışmalara imza atan Maltepe Belediyesi, ücretsiz ulaşım hizmetleriyle Maltepelilerin hayatını kolaylaştırıyor. Belediye spor kulüpleri, dernekler, eğitim kurumları gibi pek çok kurumun bu alandaki ihtiyaçlarına cevap verirken, dört yıl önce başlattığı ücretsiz okul servisleri, engelsiz ulaşım, cenazesi olan ailelere ücretsiz ulaşım gibi çalışmalarıyla da kamuoyunun takdirini topluyor.


Acılı ailelere cenaze desteği


Maltepe Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 2019 yılında şehir içi ve şehir dışı olmak üzere toplamda 387 bin 750 kilometre yol yaparak, 2 bin 63 cenaze için acılı ailelere ücretsiz ulaşım desteği verdi. Engelsiz ulaşım kapsamında bin 160 hasta ve engelli vatandaşı da ücretsiz taşıdı. Amatör Spor Kulüpleri için ise 719 ücretsiz sefer gerçekleştirildi.


"Ulaşım herkesin hakkı"


Ulaşımın da barınma ve sağlık gibi temel bir insan hakkı olduğuna vurgu yapan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "İnsan odaklı çalışıyoruz. Sosyal belediyeciliğin gereğini yerine getiriyoruz. Ulaşım benim gözümde en az barınma ve sağlık kadar temel bir insan hakkıdır. Bu sebeple göreve gelir gelmez Maltepeli öğrenciler için ücretsiz ulaşımın alt yapısını oluşturduk. 5 yıldır öğrencilerimizi evlerinden alıp okullarına ücretsiz taşıyoruz. Aynı şekilde engelliler, hasta ve yaşlılar da önceliğimiz. Bir şey daha var. Bizim geleneklerimizde acılar paylaşılarak azalır. Bu yüzden ilçemizdeki hiçbir cenazeyi ve cenaze sahibi aileleri yalnız bırakmadık" diye konuştu. - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 01:09 Kaynak: İHA
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