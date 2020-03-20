Ücretsiz ulaşımın ardından Sağlık-Sen'den Tunç Soyer'e teşekkür - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ücretsiz ulaşımın ardından Sağlık-Sen'den Tunç Soyer'e teşekkür - Son Dakika

Ücretsiz ulaşımın ardından Sağlık-Sen'den Tunç Soyer'e teşekkür

6 saat önce

Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım, sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım hakkı tanınmasıyla ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek, "Talebimize ivedilikle cevap veren ve sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım hakkı tanıyan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç...

Ücretsiz ulaşımın ardından Sağlık-Sen'den Tunç Soyer'e teşekkür, System.String[]

Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım, sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım hakkı tanınmasıyla ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek, "Talebimize ivedilikle cevap veren ve sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım hakkı tanıyan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Sen ben yok, biz varız" dedi.

Tüm Türkiye'deki sağlık çalışanları, Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne karşı gece-gündüz demeden çalışıyor. Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şubesi de, İzmir'deki sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım hakkı verilmesi talebinde bulunmuş ve bu talebe İzmir Büyükşehir Belediyesi olumlu yanıt vermişti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in müjdeyi vermesinin ardından Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım, Başkan Soyer'e teşekkür etti. "Sen ben yok, biz varız" diyen Yıldırım, şöyle devam etti:

"Ülke olarak zor bir sınavdan geçiyoruz. Bu sürecin kahramanları ise hiç kuşkusuz sağlık çalışanlarımızdır. Sağlık çalışanlarımız için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına yazılı dilekçe ile başvurarak ücretsiz ulaşım hakkı talep ettik. Bu doğrultuda belediyedeki ilgili birimlerle aktif görüşmeler sağladık. İzmir Büyükşehir Belediyesi talebimiz doğrultusunda ivedilikle sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım hakkı verdi. Bu doğrultuda başta Başkan Tunç Soyer'e ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Talebimize duyarsız kalmayarak kahramanca çalışan sağlık çalışanlarımıza, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından tüm toplu taşıma araçları ve İZELMAN'a ait açık otoparkların ücretsiz olarak yararlanacağı duyuruldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'e şahsım ve tüm sağlık çalışanları adına teşekkür ediyorum. Sen, ben yok, biz varız." - İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tunç Soyer, Türkiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:03 Kaynak: İHA

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