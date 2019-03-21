Son Dakika Haberleri: Ücretsiz Verilen 5 Bin Fidan Yarım Saatte Tükendi

Ücretsiz Verilen 5 Bin Fidan Yarım Saatte Tükendi

1 saat önce

Erzincan'da ücretsiz verildiği için vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği 5 bin fidan yarım saatte tükendi.

Ücretsiz Verilen 5 Bin Fidan Yarım Saatte Tükendi, System.String[]
Erzincan'da ücretsiz verildiği için vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği 5 bin fidan yarım saatte tükendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda, Erzincan Orman İşletme Müdürlüğünce "21 Mart Dünya Ormancılık Günü" dolayısıyla düzenlenen ücretsiz fidan dağıtımı etkinliğinde 5 bin sarı çam, ladin, ıhlamur ve mavi ladin fidanı dağıtıldı.

Bir kısmını Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, AK Parti Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır ve çeşitli kurumların temsilcilerinin dağıttığı fidanlar Erzincanlıların yoğun talebi nedeniyle yarım saatte bitti.

Erzincan Orman İşletme Müdürü Tekin Işık, gazetecilere yaptığı açıklamada, Orman Genel Müdürlüğünün 180. kuruluş yıl dönümü ve Dünya Ormancılık Günü nedeniyle gelenekselleşen etkinliklerine başladıklarını ifade etti.

Ağaç, orman ve doğa sevgisinin katlanarak arttırılması, insanlar arasında dayanışmanın sağlanması amacıyla fidan dağıttıklarını anlatan Işık, "Vatandaşlarımızdan ricamız dağıtılan 5 yaşındaki bu fidanları poşetlerini sökerek, mutlaka toprakla buluştursun." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:04 Kaynak: AA

Cemalettin Başsoy, 21 Mart, Cumhuriyet Meydanı, Güncel
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