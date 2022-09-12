Ücretsiz yardımcı kaynaklar ilk kez öğrencilere dağıtılacak - Son Dakika
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Ücretsiz yardımcı kaynaklar ilk kez öğrencilere dağıtılacak

12.09.2022 10:29

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) ilk kez bu yıl, ücretsiz yardımcı kaynakları da ders kitaplarıyla birlikte öğrencilerin sıralarında yeni ders yılına hazırladı.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) ilk kez bu yıl, ücretsiz yardımcı kaynakları da ders kitaplarıyla birlikte öğrencilerin sıralarında yeni ders yılına hazırladı.

Öğrenciler bu yıl ilk kez yardımcı kitaplara ücretsiz ulaşacak. MEB'den yapılan açıklamada, 136 milyon yardımcı kaynağın öğrenciler için hazırlandığı belirtildi. Bakanlık, ders sıralarında yer alan yardımcı kaynakların tasarım ve baskı aşamasından öğrencilerin sıralarına uzanan hikayeyi filmleştirerek paylaştı. (DHA)

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Kaynak: DHA

milli eğitim bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ücretsiz yardımcı kaynaklar ilk kez öğrencilere dağıtılacak - Son Dakika

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