Ücretsiz yemek için öğrenci kimliği yeterli olacak - Son Dakika

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'de üniversite öğrencileri için başlayan ücretsiz öğle yemeği uygulamasından yararlanacak gençlerin, öğrenci kimliklerini göstermelerinin yeterli olacağını söyledi.



Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı'nın Şirinyalı Mahallesi'nde bulunan Engelsiz Kafe'de başlayan üniversite öğrencileri için ücretsiz öğle yemeği uygulamasının detaylarını anlattı. Adalya Vakfı'nın öğrencilere, engellilere ve ihtiyaç içinde olan farklı toplum kesimlerine yönelik çalışmalar yürüttüğünü dile getiren Uysal, vakfın faaliyetlerinin merkezinin ise Şirinyalı Mahallesi'nde bulunan Engelsiz Kafe olduğunu söyledi. Engelsiz Kafe'nin Nisan 2015'te hizmete girdiğini ve geçen yıl yaz aylarında kapsamlı bir yenileme çalışmasından geçtiğini aktaran Uysal, "Engelsiz Kafe'nin bulunduğu alan belediyemizin eski başkanlık lojmanıydı. Bu anlamda, Muratpaşa Belediye'miz ve Adalya Vakfı'mız arasında protokole bağlanmış, kurumsal bir dayanışma var" dedi.



Uysal, engelli bireyler ve ailelerine yönelik sosyal destek programları gerçekleştiren ve aynı zamanda Antalya'nın ilk glütensiz mutfağına da sahip merkezin kafesinden elde edilen gelirin ise öğrenci bursu ve diğer dezavantajlı toplum kesimlerine yönelik çalışmalarda kullanıldığını aktardı. Uysal, "Her koyunun kendi bacağından asıldığı, insanlarımızın yapayalnız, çaresiz kaldığı bir ortam bizim kültürümüze uygun bir ortam değildir. Anayasa'mızdaki sosyal devlet anlayışı bizim kültürel bir ögemizdir. Milletimizin benimsediği bir ögedir. Çünkü toplumumuz asla insanlarını mağdur, çaresiz yalnız bırakılmasına kabul etmeyen, alicenap bir toplumdur. Maalesef sosyo-ekonomik gelişmeler bazı insanlarımızı desteksiz bırakıyor ve hepimizi derinden sarsan olaylara neden olabiliyor" ifadelerinde bulundu.



"Sofrada yerin var"



Uysal, Muratpaşa Belediyesi ve Adalya Vakfı'nın üniversite öğrencilerine "Muratpaşa'nın sofrasında her zaman yerin var" diyerek başlattığı ücretsiz öğle yemeği uygulamasının bu duruma bir nebze çare olmak duygusuyla ortaya çıktığını söyledi. Başkan Uysal, ücretsiz yemek hakkı için gençlerin sadece üniversite kimliğini göstermelerinin yeterli olacağını söyledi.



Adalya Vakfı Başkanvekili Bilal Köleoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Altun, vakfın 2019-2020 eğitim yılı için 397 üniversite öğrencisine eğitim yardımı gerçekleştirdiğini belirtti. Adalya Vakfı'nın tamamen şeffaf şekilde muhasebeleştirilebilen bağış sisteminin bulunduğunu aktaran Köleoğlu, "Bununla birlikte bağışların doğru öğrenciye, gerçekten ihtiyacı olan gencimize ulaştığından da vatandaşlarımız emin olabilirler" dedi. Altun da imkanı olan tüm vatandaşları Adalya Vakfı'na bağışta bulunmaya davet etti. - ANTALYA