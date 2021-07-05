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Ücretsiz yüzme kursları başlıyor - Son Dakika

Ücretsiz yüzme kursları başlıyor

05.07.2021 12:04
Ücretsiz yüzme kursları başlıyor, System.String[]

İzmit Belediyesinin Tepeköy Mahallesi'ndeki kapalı yüzme havuzunda, 12 Temmuz'dan itibaren çocuklara ücretsiz yüzme kursu eğitimi verilecek.

İzmit Belediyesinin Tepeköy Mahallesi'ndeki kapalı yüzme havuzunda, 12 Temmuz'dan itibaren çocuklara ücretsiz yüzme kursu eğitimi verilecek.

Pandemi döneminde tadilata alınan ve yenilenerek yaza hazır hale getirilen İzmit Belediyesi Kapalı Yüzme Havuz'nda 7-14 yaş arası çocuklara yönelik ücretsiz yüzme eğitimleri başlıyor. İki grup olarak verilecek eğitimlerin ilki 12 Temmuz'da, ikincisi ise 16 Ağustos'ta başlayacak. Eğitimler, haftada iki gün birer saat olacak şekilde profesyonel yüzme antrenörleri tarafından verilecek.

İzmit Belediyesi, pandemi sürecinde evlerinde kalan özel gereksinimli çocukları da unutmadı. İzmit Belediyesi, Engelsiz Kulaçlar Projesi kapsamında özel çocuklara her cuma günü 09.00-12.00 saatleri arasında ücretsiz yüzme eğitimi verecek. - KOCAELİ

Ücretsiz yüzme kursları başlıyor
Ücretsiz yüzme kursları başlıyor

Pandemi, Tepeköy, Kocaeli, Yüzme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ücretsiz yüzme kursları başlıyor - Son Dakika


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