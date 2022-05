Ücretsiz Yüzüklerin Efendisi oyunundan yeni bilgiler geldi! - Son Dakika

J.R.R. Tolkien'in efsane kitap serisi Yüzüklerin Efendisi, 2001 yılında Peter Jackson tarafından sinemaya uyarlanmış ve büyük beğeni kazanmıştı. 2003 yılında son film olan Yüzüklerin Efendisi – Kralın Dönüşü ile bu efsane üçleme beyaz perdeye veda etmiş olsa da Orta Dünya evreni popülerliğini korumaya devam ediyor.

2000'li yılların başların bu yana çeşitli oyunlarla hayatımızda olmaya devam eden Orta Dünya, şimdi de cep telefonlarımıza taşınıyor. The Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth adlı ücretsiz mobil oyun hakkında yeni bilgiler gelmeye başladı.

Yüzüklerin Efendisi anime filminin çıkış tarihi belli oldu

Orta Dünya'da mobil rol yapma oyunu!

Yüzüklerin Efendisi: Heroes of Middle-earth, stratejik ve sosyal unsurlara sahip bir Collectible RPG olarka nitelendiriliyor. Yüzüklerin Efendisi'nin yeni mobil rol-yapma (RPG) oyunu Orta Dünya evrenini çok farklı bir şekilde deneyimleme fırsatı sunacak.

Oyun, ikonik olay örgüleri, dövüşler ve Orta Dünya'nın kötülükleriyle savaşmak için hem Yüzüklerin Efendisi hem de Hobbit filminde yer alan karakterle sürükleyici bir hikaye anlatımına sahip olacak. Electronic Arst'ın Mobil RPG başkan yardımcısı Malachi Boyle yeni oyunları hakkında şu ifadeleri kullandı: