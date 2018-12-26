Üçsaraylılar Ataç'ı Ziyaret Etti
58 dakika önce
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Üçsaraylılar Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği yöneticileri ile bir araya geldi.
Tepebaşı
Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç
, Üçsaraylılar Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği yöneticileri ile bir araya geldi.
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir
'de faaliyet gösteren derneklerin yöneticileri ile görüşmelerini sürdürüyor. Bu kez de Üçsaraylılar Sosyal Kültür Dayanışma Derneği Başkanı Ali Can
ve dernek üyeleri Başkan Ataç'ı makamında ziyaret ederek, dernek faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgiler verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Ataç da konuklarına teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.
Ziyaret, çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:24 Kaynak: İHA
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