Son Dakika Haberleri: Üçsaraylılar Ataç'ı Ziyaret Etti

Üçsaraylılar Ataç'ı Ziyaret Etti

58 dakika önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Üçsaraylılar Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği yöneticileri ile bir araya geldi.

Üçsaraylılar Ataç'ı Ziyaret Etti, System.String[]
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Üçsaraylılar Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği yöneticileri ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir'de faaliyet gösteren derneklerin yöneticileri ile görüşmelerini sürdürüyor. Bu kez de Üçsaraylılar Sosyal Kültür Dayanışma Derneği Başkanı Ali Can ve dernek üyeleri Başkan Ataç'ı makamında ziyaret ederek, dernek faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgiler verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Ataç da konuklarına teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaret, çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:24 Kaynak: İHA

Eskişehir, Ahmet Ataç, Tepebaşı, Yaşam
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