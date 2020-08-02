Uçsuz bucaksız mor tarlalar gelin ve damatların albümünü süslüyor - Son Dakika

Uçsuz bucaksız mor tarlalar gelin ve damatların albümünü süslüyor

Burdur'un Yeşilova ilçesinde ziyaretçilerine doyumsuz güzellikler sunan Akçaköy Lavanta Deresi'ndeki mor renge bürünen tarlalara, düğün fotoğrafı çektirmek isteyen çiftler ilgi gösteriyor.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde ziyaretçilerine doyumsuz güzellikler sunan Akçaköy Lavanta Deresi'ndeki mor renge bürünen tarlalara, düğün fotoğrafı çektirmek isteyen çiftler ilgi gösteriyor.

Lisinia Doğa Proje Merkezi'nin bünyesinde, tek parsel 375 dekar arazide ekimi gerçekleştirilerek Avrupa ve Türkiye'nin en büyük lavanta bahçelerinden biri olan Akçaköy Lavanta Deresi, uçsuz bucaksız "mor şöleniyle" gelin ve damatların düğün albümünü süslüyor.

Burdur genelinde susuz tarımı yaygınlaştırmak ve bölgede ekoturizmi geliştirmek amacıyla hayata geçirilen lavanta tarlası, doğal ortamda düğün fotoğrafı çektirmek isteyen çiftlerin vazgeçilmezi oldu.

Bölgeye İstanbul, Ankara, Eskişehir, Adana, Manisa ve İzmir gibi büyük illerden albüm fotoğrafları için çok sayıda gelin ve damat geldiği görülüyor. Siyah, beyaz, mavi, mor ve yeşilin renk cümbüşü oluşturduğu doğal fonda fotoğraf çektiren çiftler, evliliğe adım attıkları ilk günleri ölümsüz bir hatıraya dönüştürüyor.

Sosyal mesafe korunuyor

Haftada yaklaşık 50 bin ziyaretçiyi ağırlayan Akçaköy Lavanta Deresi'nin geniş bir alanda kurulu olması, ziyaretçi ilgisine rağmen yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı sosyal mesafe kolaylığı da sağlıyor.

Burada, evlilik anılarına unutulmaz fotoğraf kareleri ekleyen çiftler, lavantanın insanı dinlendiren kokusunu soluyup, huzur veren görselliğini seyretme imkanı da buluyor.

Hafta sonları 30-40 çift Akçaköy'e geliyor

Merkezin kurucusu Öztürk Sarıca, AA muhabirine, Türkiye'nin her yerinden birçok gelin ve damadın fotoğraf çekimi için Lisinia ve Akçaköy Lavanta Deresi'ni tercih ettiğini söyledi.

Temmuz döneminde lavantanın mor renginin iyice ortaya çıktığını belirten Sarıca, hafta sonları 30-40 gelin ve damat çiftinin Akçaköy Lavanta Deresi'nde bir arada geldiğini kaydetti.

Sarıca, lavanta deresinde görsel canlılığı sağlayan ciddi alanların olduğunu aktararak, "Küresel ısınmanın etkisiyle bir kısım lavanta alanı kurudu ancak buna rağmen alan çok büyük olduğundan lavantanın görsel şöleni kaybolmadı." dedi.

Gelecek yıllarda Akçaköy'deki görselliğin daha da artacağına işaret eden Sarıca, şöyle konuştu:

"Akçaköy Lavanta Deresi, görsel canlılığını uzun süre koruyabilen lavanta bahçelerinden biri. Bir ay daha Akçaköy ve Lisinia'da lavantaları mor renginde görmeye devam edeceğiz. Gelin ve damatlar ile düğün fotoğrafçıları yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle Eskişehir, Ankara, İstanbul'dan çok gelen var. Akçaköy'de fotoğrafçılar burada kendi stüdyolarını kurup, ücret ödemeden fotoğraf çekiyorlar. Lavanta bahçelerine girişlerde biz herhangi bir ücret almıyoruz. Lavantanın sadece yağından, bitkisinden gelir elde edilmiyor, fotoğrafçılar da lavantanın görselliğinden ekmek yiyor. Ekoturizmin gelişmesi bakımından Akçaköy'ün Türkiye'ye çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz."

Türkiye'nin her yerinden ilgi var

Denizli'den Burak ve Nazike Bozkurt çifti de düğün fotoğrafı çektirmek için lavanta deresine gelen çiftler arasında yer aldı. Çift, uçsuz bucaksız lavanta görselinin kendilerini etkilediğini dile getirdi.

Düğün albümlerini lavanta görseliyle süslemek istediklerini belirten Nazike Bozkurt, "Çok güzel bir yer, tüm evlenecek çiftlere burada fotoğraf çektirmelerini tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Fotoğrafçı Murat Kula da gelin damatların son yıllarda dış çekimde lavanta tarlalarını tercih ettiklerini kaydetti. Kula, "Yoğunluğumuz iyi, haftanın 3-4 günü lavanta tarlarında gelin damat fotoğrafı çekiyoruz." dedi.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde fotoğrafçılık yapan Mehmet Budak da Akçaköy Lavanta Deresi'nde düğün fotoğrafı çekmek için bir aydır ekibiyle Burdur'da konakladığını belirterek, "Her sene buraya gelip doğada gelin damat çekimleri yapıyoruz. Türkiye'nin her yerinden gelen çiftlerimizle burada buluşuyoruz. Bir ay burada kaldıktan sonra İstanbul'a dönüyoruz." diye konuştu.

Uçsuz bucaksız mor tarlalar gelin ve damatların albümünü süslüyor

Akçaköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.08.2020 04:05

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uçsuz bucaksız mor tarlalar gelin ve damatların albümünü süslüyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Rusya'nın ardından bir güzel haber de ABD'den geldi! Potansiyel korona aşısı insanlar üzerinde test edilmeye başlandı Fransız Le Monde gazetesinden Doğu Akdeniz yorumu: Erdoğan, Sevr Antlaşması'ndan intikamını alıyor Jennifer Lopez, sıfır makyajlı fotoğrafıyla oldukça beğeni topluyor Beren Saat, mayolu fotoğrafını paylaşınca takipçileri beğeni butonuna çöktü Minibüse binen alkollü şahıs, maske takmadığı için kendisini uyaran şoförü bıçakladı Son Dakika: Türkiye'de 2 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi vefat etti, 987 yeni vaka tespit edildi İngiliz şarkıcı Katie Price, Türkiye'deki tatilinde büyük talihsizlik yaşayıp iki bacağını da kırdı Meteoroloji, 9 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu Antalya'da sürüye yıldırım isabet etti! 40 koyun telef oldu Reynmen, Farah Zeynep Abdullah'ı çabuk unuttu! Başka bir güzelle sarmaş dolaş görüntülendi Yunanistan'ın eski Savunma Bakanı'ndan dikkat çeken Erdoğan sözleri: Güçsüz olduğunu düşünmek yanlış Karabük'te pozitif vakaların görüldüğü Değirmenyanı köyü karantina altına alındı Son dakika: İzmir'de "Egem" isimli tekne battı: 4 kişi hayatını kaybetti Zeynep Sever Demirel, Volkan'a methiyeler düzdü: Herakles'in Türk mitolojisindeki karşılığı mısın? Mısır'dan Doğu Akdeniz'de gerilimi artıracak Türkiye açıklaması: Navtex ilan edilen bölge bizim
Coşkun Sabah, kızı Roza ile gündemden düşmüyor! Sosyal medyadan sitem etti Coşkun Sabah, kızı Roza ile gündemden düşmüyor! Sosyal medyadan sitem etti         
17:22
Beşiktaş'ın gündemindeki Sandro Wagner futbolu bıraktı Beşiktaş'ın gündemindeki Sandro Wagner futbolu bıraktı         
17:18
Yol kenarına kamyonlarla dökülen sakatatlar vatandaşların tepkisine neden oldu Yol kenarına kamyonlarla dökülen sakatatlar vatandaşların tepkisine neden oldu         
16:40
Didier Drogba, Fildişi Sahilleri Futbol Federasyonu başkanlığına aday oldu Didier Drogba, Fildişi Sahilleri Futbol Federasyonu başkanlığına aday oldu         
16:25
Doğum gününde nişanlısını ve arkadaşını yatakta basınca ortalık kan gölüne döndü Doğum gününde nişanlısını ve arkadaşını yatakta basınca ortalık kan gölüne döndü         
16:22
Son Dakika: Trabzonspor, yardımcı antrenör Eddie Newton'ı teknik direktörlük görevine getirdi Son Dakika: Trabzonspor, yardımcı antrenör Eddie Newton'ı teknik direktörlük görevine getirdi         
15:48
Sahra Işık ve İdris Aybirdi 5 günlük tatil için kesenin ağzını açtılar Sahra Işık ve İdris Aybirdi 5 günlük tatil için kesenin ağzını açtılar         
15:45
Küvette yarı çıplak poz veren Gonca Vuslateri'ne Seda Sayan'dan olay yorum: Bunu kim çekti? Küvette yarı çıplak poz veren Gonca Vuslateri'ne Seda Sayan'dan olay yorum: Bunu kim çekti?         
15:16
Son Dakika: CHP'den ayrılarak parti kuracağı söylenen Muharrem İnce'den ilk açıklama Son Dakika: CHP'den ayrılarak parti kuracağı söylenen Muharrem İnce'den ilk açıklama         
14:56
Hollanda basınına göre Fenerbahçe, Başakşehir'den ayrılan Elia ile ilgileniyor Hollanda basınına göre Fenerbahçe, Başakşehir'den ayrılan Elia ile ilgileniyor         
14:46
Tekstil mühendisliğini seçen öğrencilere asgari ücret tutarında burs verilecek Tekstil mühendisliğini seçen öğrencilere asgari ücret tutarında burs verilecek         
13:11
Kasımpaşa'dan ayrılan Ricardo Quaresma'ya Marsilya talip oldu Kasımpaşa'dan ayrılan Ricardo Quaresma'ya Marsilya talip oldu         
13:06
"Ayasofya'yı tekrar müze yapın" diyen ABD'ye cevap İran'dan geldi: Başka emriniz var mı?         
12:51
Leopar desenli bikinisiyle poz veren 57'lik Billur Kalkavan, fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı Leopar desenli bikinisiyle poz veren 57'lik Billur Kalkavan, fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı         
12:36
Sinir krizi geçiren genç kız, cami kapısını tekmeleyip vazoları parçaladı Sinir krizi geçiren genç kız, cami kapısını tekmeleyip vazoları parçaladı         
12:12
Bahçeli çok kızacak! Son seçim anketinde MHP'nin oy oranı yüzde 7'lere düştü Bahçeli çok kızacak! Son seçim anketinde MHP'nin oy oranı yüzde 7'lere düştü         
11:45
Kahraman müdürün yetim kalan 3 çocuğu da babasının izinden gitti Kahraman müdürün yetim kalan 3 çocuğu da babasının izinden gitti         
11:34
Sisal Şans'ın devraldığı şans oyunlarında ilk çekiliş 25 milyon TL'lik büyük ikramiye ile bu akşam gerçekleştirilecek Sisal Şans'ın devraldığı şans oyunlarında ilk çekiliş 25 milyon TL'lik büyük ikramiye ile bu akşam gerçekleştirilecek         
11:27
Toyota Türkiye CEO'su sıfır araç alacaklara müjdeyi verdi: Ekim-kasım gibi satışlar başlar Toyota Türkiye CEO'su sıfır araç alacaklara müjdeyi verdi: Ekim-kasım gibi satışlar başlar         
10:57
Türkiye'ye getirilen bez bebeğin sergilendiği vitrinin gizemi çözülemiyor Türkiye'ye getirilen bez bebeğin sergilendiği vitrinin gizemi çözülemiyor         
10:51
Yaşlı kadının ambulans çağrısı cevapsız kaldı! İddialar üzerine inceleme başlatıldı Yaşlı kadının ambulans çağrısı cevapsız kaldı! İddialar üzerine inceleme başlatıldı         
10:45
Fransa'dan yumurta getirtip memleketi Van'da kaz yetiştiriciliğine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor Fransa'dan yumurta getirtip memleketi Van'da kaz yetiştiriciliğine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor         
10:40
Ellerinde valizlerle yakalanan hırsızlardan biri Ellerinde valizlerle yakalanan hırsızlardan biri "Spor yapıyorduk" diyerek kendini savundu         
10:24
Bayramın ikinci gününden itibaren Çeşme'de yaşanan yoğunluk nedeniyle denizde kulaç atacak yer kalmadı Bayramın ikinci gününden itibaren Çeşme'de yaşanan yoğunluk nedeniyle denizde kulaç atacak yer kalmadı         
09:59
Üreticinin bir dönümden 40 bin lira kazandığı ejder meyvesine ilgisi artıyor Üreticinin bir dönümden 40 bin lira kazandığı ejder meyvesine ilgisi artıyor         
08:40
Fenerbahçe'nin yeni hocası olması beklenen Erol Bulut, 4 ismin transferini istedi Fenerbahçe'nin yeni hocası olması beklenen Erol Bulut, 4 ismin transferini istedi         
08:05
Yıldız Asyalı'nın mutluluğu 30 gün sürdü! Düğün yaptığı sevgilisinden Yıldız Asyalı'nın mutluluğu 30 gün sürdü! Düğün yaptığı sevgilisinden "Şiddet gördüm" diyerek ayrıldı         
07:26
Kanada'da koronavirüsün ardından Salmonella salgını paniği! 72 saat içinde etkisini gösteriyor Kanada'da koronavirüsün ardından Salmonella salgını paniği! 72 saat içinde etkisini gösteriyor         
23:09
MHP'den ihraç edilen Enginyurt'tan parti yönetimine sitem: Bayramı yaşatmadınız, Allah size de aynısını yaşatır inşallah MHP'den ihraç edilen Enginyurt'tan parti yönetimine sitem: Bayramı yaşatmadınız, Allah size de aynısını yaşatır inşallah         
19:36
Son ankette çarpıcı sonuçlar! İşte Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin toplam oy oranı Son ankette çarpıcı sonuçlar! İşte Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin toplam oy oranı         
18:30
Yıldız futbolcu Ronaldo, şampiyonluk için kendini ödüllendirip dünyanın en pahalı arabasını aldı Yıldız futbolcu Ronaldo, şampiyonluk için kendini ödüllendirip dünyanın en pahalı arabasını aldı         
18:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2020 22:18:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Uçsuz bucaksız mor tarlalar gelin ve damatların albümünü süslüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei