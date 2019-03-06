Son Dakika Haberleri: Uçtan Uca Marka ve Turquality Uzmanlık ve Vizyon Programı başladı

Uçtan Uca Marka ve Turquality Uzmanlık ve Vizyon Programı başladı

1 saat önce

Devlet Eski Bakanı Kürşat Tüzmen, "Turquality alan işletmeler, kilogram başına ihracatını 3 kat artırdı" açıklamasında bulundu.

Uçtan Uca Marka ve Turquality Uzmanlık ve Vizyon Programı başladı, System.String[]
Devlet Eski Bakanı Kürşat Tüzmen, "Turquality alan işletmeler, kilogram başına ihracatını 3 kat artırdı" açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 02:10 

Kürşad Tüzmen, Ekonomi
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