Karaismailoğlu: "5G'ye en kısa süre içinde yerli ve milli imkanlarla geçmek için var gücümüzle çalışıyoruz" - Son Dakika

Karaismailoğlu: "5G'ye en kısa süre içinde yerli ve milli imkanlarla geçmek için var gücümüzle çalışıyoruz"

16.12.2020 11:53

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yerli 5G teknolojisi altyapısı kurmadan 5G'ye geçmeyeceklerini belirterek, "Bakanlık olarak bizler de tüm politika ve stratejilerimizi buna göre şekillendiriyoruz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yerli 5G teknolojisi altyapısı kurmadan 5G'ye geçmeyeceklerini belirterek, "Bakanlık olarak bizler de tüm politika ve stratejilerimizi buna göre şekillendiriyoruz." dedi.

Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK) tarafından Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu (BTK), OSTİM ve TÜBİTAK desteği ile başlatılan "Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi 6. Çalıştay ve Yürütme Kurulu Toplantısı" çevrim içi yapıldı.

Karaismailoğlu, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, ulaşım ve iletişim sektörlerinin sosyal, teknik, ekonomik hayatın merkezinde yer aldığını belirterek, ulaşım ve iletişimdeki etkinliğinin diğer tüm alanları doğrudan ya da dolaylı etkileyen konuma sahip olduğunu söyledi.

Teknolojik dönüşüm ve gelişimin, insanlar, firmalar ve hatta ülkeler arasında rekabeti ve üstünlüğü belirleyen en önemli faktörlerden biri haline geldiğini dile getiren Karaismailoğlu, teknoloji geliştirmeyi başarabilen ve geliştirdiği teknolojileri etkin kullanabilen ülkelerin ilerleme yarışında rakiplerini geride bıraktığını, bunu başaramayan ülkelerin ise her geçen gün daha fazla dışa bağımlı hale geldiğini ifade etti.

Karaismailoğlu, mobil teknolojilerin artık her yerden ulaşılabilir olmasının yanı sıra 3G ve daha sonrasında 4,5G sistemleriyle internet hızlarında sabit şebekelerle yarışır hale gelmesinin mobil teknolojilerin ağırlığını artırdığın işaret ederek, şöyle devam etti:

"5G ve ötesi teknolojiler, sadece bağlantı hızlarında ortaya koydukları gelişimle değil, şebekeye aynı anda bağlanabilen cihaz sayısında, geçmiş mobil teknolojilere oranla bir devrim yapmıştır. Türkiye gibi yüksek hedefleri olan ve geleceği parlak bir ülke, bu fırsatı kaçırmamalıdır. Bilgi teknolojileriyle dijital dönüşümün adımlarını hızla tamamlayarak önce 5G sonrasında da takip eden mobil teknolojiler için atılması gereken adımları sağlam bir şekilde atmamız gerekmekte."

"Teknolojik gelişmelerin temelinde yüksek hızlı internet hizmeti yatıyor"

Karaismailğlu, Türkiye'nin, bilgi ve iletişim teknolojilerini ekonominin tüm alanlarında, üretim ve hizmet sektörlerinde kullanmasının önemine dikkati çekerek, bu teknolojik gelişmelerin temelinde yüksek hızlı internet hizmetinin sağlıklı bir şekilde sağlanmasının yattığını belirtti.

Bir ülkenin bağımsızlığının güçlü ekonomiden geçtiğine değinen Karaismailoğlu, yaşanılan çağda ise sarsılmaz ekonomik güce sahip olmanın, kendi teknolojilerini üretebilmek ve teknolojik açıdan dışa bağımlılıktan kurtulmayı gerektirdiğini kaydetti.

Karaismailoğlu, 5G'ye yönelik yapılan çalışmalar hakkında da bilgi vererek, "Hedefimiz, teknolojiyi tasarlayan, geliştiren, üreten ve ihraç eden konuma ulaşmaktır. Bakanlık olarak sektörde yerli ve milli ekosistemin geliştirilmesi konusunda kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Bilişim teknolojilerinin sadece haberleşme amaçlı değil, yaşamın her alanında kullanımının artması, bu teknolojilerin yerli ve milli olarak geliştirilmesini de zaruri hale getirdi." diye konuştu.

En önemli adımlardan birinin de 5G'ye geçiş olacağının altını çizen Karaismailoğlu, "5G sadece 'daha fazla hız' değil, teknolojik dönüşümün anahtarıdır. Biz de 5G'ye mümkün olan en kısa süre içinde yerli ve milli imkanlarla geçmek için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

"USOM siber tehditleri bertaraf etmek için 7/24 çalışıyor"

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin bir yandan hayatı kolaylaştırdığını, diğer taraftan da bu teknolojilerin ortaya çıkardığı risklerin de gündelik hayatın bir parçası haline geldiğini anlatan Karaismailoğlu, BTK bünyesinde bulunan Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nde (USOM) bütün bu tehditleri bertaraf etmek için 7/24 esasında çalışıldığını söyledi.

"Kendi teknolojimizi üretmek geleceğimiz için çok önemli. Dahası, yarınları nasıl bir Türkiye olarak karşılayacağımızda son derece belirleyici." diyen Karaismailoğlu, yerli ve milli ürün geliştirilmesine yönelik şirketlerin her adımını desteklediklerini vurguladı.

Karaismailoğlu, 2016'da yapılan 4,5G ihalesinin ilk yılında yüzde 0,98 olan yerlilik oranının, 2019 yılı itibarıyla yüzde 23'ü aştığını aktararak, şunları kaydetti:

"5G teknolojilerinin geliştirilmesi kadar bunların hangi frekanslarda çalışacağı da önemli. Bütün bu çalışmalarla tasarımı, patenti, fikri ve sınai kullanım haklarının hiçbir sınırlamaya tabi olmaksızın ülkemize ait olan ürünler geliştirilmesini ve 5G şebekelerinin tüm kritik bileşenlerinde yerli ürünlerin kullanılmasını hedefliyoruz. Yerli 5G teknolojisi altyapısı kurmadan 5G'ye geçmeyeceğiz. Bakanlık olarak bizler de tüm politika ve stratejilerimizi buna göre şekillendiriyoruz."

"12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası"

Karaismailoğlu, 12'nci Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nı Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Yerleşkesi'nde 6-8 Ekim 2021'de kamu, özel sektör ve akademi destekli olarak hayata geçireceklerini bildirerek, "İnsan, yük ve veri taşıma odağında hazırladığımız 'Türkiye Ulaştırma Politika Belgesi' çerçevesinde bir eylem planı oluşturulmasını da içerecek çalışmalar, bu şurada sunulacak. Gelecek yılların ulaştırma ve iletişim haritasını tasarlayacak, yerli ve milli imkanlarla üreteceğimiz ürünlerimize bu yol haritasında önemli bir yer vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu: 5G'ye en kısa süre içinde yerli ve milli imkanlarla geçmek için var gücümüzle çalışıyoruz
Karaismailoğlu: 5G'ye en kısa süre içinde yerli ve milli imkanlarla geçmek için var gücümüzle çalışıyoruz
Karaismailoğlu: 5G'ye en kısa süre içinde yerli ve milli imkanlarla geçmek için var gücümüzle çalışıyoruz
Karaismailoğlu: 5G'ye en kısa süre içinde yerli ve milli imkanlarla geçmek için var gücümüzle çalışıyoruz

Adil Karaismailoğlu, Politika, Milli, 5G, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Karaismailoğlu: '5G'ye en kısa süre içinde yerli ve milli imkanlarla geçmek için var gücümüzle çalışıyoruz' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Sevgililerin şantaj davası! İş yüzünden anlaşmazlık yaşadığı kadını, cinsel ilişki videosunu yaymakla tehdit etmiş Haluk Levent, cinsel saldırıya uğrayan buzağı ve annesini satın aldı Atık sulardaki 'koronavirüs haritası' mutasyonu ortaya çıkardı Firar ettiği zannedilen askerin cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı! Naaşına 19 yıl sonra ulaşıldı Honda, 1,4 milyondan fazla aracı geri çağıracak Kızına şifa olması için yaptığı kozalak reçeli, gelir kapısı oldu 'Erkek meselesi' yüzünden saç saça baş başa girdiler! O anlar kamerada Uzaktan eğitim için bilgisayar alan ailenin hevesi kursağında kaldı! Kutudan 3 kitap çıktı
Daniel Sturridge Aston Villa ile sözleşme imzalamak üzere Daniel Sturridge Aston Villa ile sözleşme imzalamak üzere         
12:02
Hakan Çalhanoğlu, Milan'la yeni sözleşme için anlaşma sağladı Hakan Çalhanoğlu, Milan'la yeni sözleşme için anlaşma sağladı         
11:07
Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeğiyle aile pozu verdi Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeğiyle aile pozu verdi         
10:56
Son dakika: Merkez Bankası 2021 yılı döviz kuru politikasını açıkladı: Dalgalı kur rejimi devam edecek Son dakika: Merkez Bankası 2021 yılı döviz kuru politikasını açıkladı: Dalgalı kur rejimi devam edecek         
10:47
İstanbul Havalimanı'nda nefes kesen operasyon! 13 milyon liralık uyuşturucuyu tropikal meyvelerin içerisinde saklamışlar İstanbul Havalimanı'nda nefes kesen operasyon! 13 milyon liralık uyuşturucuyu tropikal meyvelerin içerisinde saklamışlar         
10:24
İki daireyi halıyla birleştirip halay çeken vatandaşlar birbirlerine koronavirüs bulaştırmışlar İki daireyi halıyla birleştirip halay çeken vatandaşlar birbirlerine koronavirüs bulaştırmışlar         
10:12
İBB, barajlardaki doluluk oranının alarm vermesine rağmen yağmurlu havada çimleri suladı İBB, barajlardaki doluluk oranının alarm vermesine rağmen yağmurlu havada çimleri suladı         
09:58
Oyuncu Aslı Tandoğan ve ailesi, cenaze töreninde koronavirüse yakalandı Oyuncu Aslı Tandoğan ve ailesi, cenaze töreninde koronavirüse yakalandı         
09:40
Uzman isim dikkat çeken bilgiyi paylaştı: Hastaneye göğüs ağrısı ile başvuran hastaların çoğu pozitif çıkıyor Uzman isim dikkat çeken bilgiyi paylaştı: Hastaneye göğüs ağrısı ile başvuran hastaların çoğu pozitif çıkıyor         
09:26
Altaylı'nın canlı yayındaki açıklamaları infial yarattı: Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik Altaylı'nın canlı yayındaki açıklamaları infial yarattı: Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik         
09:07
MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi         
07:47
"Mezarlıkta kalıyorum, devlete kurban olayım" dedi, polisler ceza kesmedi         
02:04
Kızıyla yürüyüşe çıkan Adriana Lima, makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı Kızıyla yürüyüşe çıkan Adriana Lima, makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı         
20:03
Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi         
19:47
BluTV, yayından kaldırılan Çıplak dizisi hakkında açıklama yaptı BluTV, yayından kaldırılan Çıplak dizisi hakkında açıklama yaptı         
17:15
Sevgilisini öldürdü, cansız bedenin kokmaması için klimayı açık bıraktı Sevgilisini öldürdü, cansız bedenin kokmaması için klimayı açık bıraktı         
16:29
60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış 60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış         
15:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2020 13:31:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Karaismailoğlu: "5G'ye en kısa süre içinde yerli ve milli imkanlarla geçmek için var gücümüzle çalışıyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei