Karaismailoğlu: "5G'ye en kısa süre içinde yerli ve milli imkanlarla geçmek için var gücümüzle çalışıyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yerli 5G teknolojisi altyapısı kurmadan 5G'ye geçmeyeceklerini belirterek, "Bakanlık olarak bizler de tüm politika ve stratejilerimizi buna göre şekillendiriyoruz." dedi.

Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK) tarafından Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu (BTK), OSTİM ve TÜBİTAK desteği ile başlatılan "Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi 6. Çalıştay ve Yürütme Kurulu Toplantısı" çevrim içi yapıldı.

Karaismailoğlu, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, ulaşım ve iletişim sektörlerinin sosyal, teknik, ekonomik hayatın merkezinde yer aldığını belirterek, ulaşım ve iletişimdeki etkinliğinin diğer tüm alanları doğrudan ya da dolaylı etkileyen konuma sahip olduğunu söyledi.

Teknolojik dönüşüm ve gelişimin, insanlar, firmalar ve hatta ülkeler arasında rekabeti ve üstünlüğü belirleyen en önemli faktörlerden biri haline geldiğini dile getiren Karaismailoğlu, teknoloji geliştirmeyi başarabilen ve geliştirdiği teknolojileri etkin kullanabilen ülkelerin ilerleme yarışında rakiplerini geride bıraktığını, bunu başaramayan ülkelerin ise her geçen gün daha fazla dışa bağımlı hale geldiğini ifade etti.

Karaismailoğlu, mobil teknolojilerin artık her yerden ulaşılabilir olmasının yanı sıra 3G ve daha sonrasında 4,5G sistemleriyle internet hızlarında sabit şebekelerle yarışır hale gelmesinin mobil teknolojilerin ağırlığını artırdığın işaret ederek, şöyle devam etti:

"5G ve ötesi teknolojiler, sadece bağlantı hızlarında ortaya koydukları gelişimle değil, şebekeye aynı anda bağlanabilen cihaz sayısında, geçmiş mobil teknolojilere oranla bir devrim yapmıştır. Türkiye gibi yüksek hedefleri olan ve geleceği parlak bir ülke, bu fırsatı kaçırmamalıdır. Bilgi teknolojileriyle dijital dönüşümün adımlarını hızla tamamlayarak önce 5G sonrasında da takip eden mobil teknolojiler için atılması gereken adımları sağlam bir şekilde atmamız gerekmekte."

"Teknolojik gelişmelerin temelinde yüksek hızlı internet hizmeti yatıyor"

Karaismailğlu, Türkiye'nin, bilgi ve iletişim teknolojilerini ekonominin tüm alanlarında, üretim ve hizmet sektörlerinde kullanmasının önemine dikkati çekerek, bu teknolojik gelişmelerin temelinde yüksek hızlı internet hizmetinin sağlıklı bir şekilde sağlanmasının yattığını belirtti.

Bir ülkenin bağımsızlığının güçlü ekonomiden geçtiğine değinen Karaismailoğlu, yaşanılan çağda ise sarsılmaz ekonomik güce sahip olmanın, kendi teknolojilerini üretebilmek ve teknolojik açıdan dışa bağımlılıktan kurtulmayı gerektirdiğini kaydetti.

Karaismailoğlu, 5G'ye yönelik yapılan çalışmalar hakkında da bilgi vererek, "Hedefimiz, teknolojiyi tasarlayan, geliştiren, üreten ve ihraç eden konuma ulaşmaktır. Bakanlık olarak sektörde yerli ve milli ekosistemin geliştirilmesi konusunda kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Bilişim teknolojilerinin sadece haberleşme amaçlı değil, yaşamın her alanında kullanımının artması, bu teknolojilerin yerli ve milli olarak geliştirilmesini de zaruri hale getirdi." diye konuştu.

En önemli adımlardan birinin de 5G'ye geçiş olacağının altını çizen Karaismailoğlu, "5G sadece 'daha fazla hız' değil, teknolojik dönüşümün anahtarıdır. Biz de 5G'ye mümkün olan en kısa süre içinde yerli ve milli imkanlarla geçmek için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

"USOM siber tehditleri bertaraf etmek için 7/24 çalışıyor"

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin bir yandan hayatı kolaylaştırdığını, diğer taraftan da bu teknolojilerin ortaya çıkardığı risklerin de gündelik hayatın bir parçası haline geldiğini anlatan Karaismailoğlu, BTK bünyesinde bulunan Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nde (USOM) bütün bu tehditleri bertaraf etmek için 7/24 esasında çalışıldığını söyledi.

"Kendi teknolojimizi üretmek geleceğimiz için çok önemli. Dahası, yarınları nasıl bir Türkiye olarak karşılayacağımızda son derece belirleyici." diyen Karaismailoğlu, yerli ve milli ürün geliştirilmesine yönelik şirketlerin her adımını desteklediklerini vurguladı.

Karaismailoğlu, 2016'da yapılan 4,5G ihalesinin ilk yılında yüzde 0,98 olan yerlilik oranının, 2019 yılı itibarıyla yüzde 23'ü aştığını aktararak, şunları kaydetti:

"5G teknolojilerinin geliştirilmesi kadar bunların hangi frekanslarda çalışacağı da önemli. Bütün bu çalışmalarla tasarımı, patenti, fikri ve sınai kullanım haklarının hiçbir sınırlamaya tabi olmaksızın ülkemize ait olan ürünler geliştirilmesini ve 5G şebekelerinin tüm kritik bileşenlerinde yerli ürünlerin kullanılmasını hedefliyoruz. Yerli 5G teknolojisi altyapısı kurmadan 5G'ye geçmeyeceğiz. Bakanlık olarak bizler de tüm politika ve stratejilerimizi buna göre şekillendiriyoruz."

"12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası"

Karaismailoğlu, 12'nci Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nı Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Yerleşkesi'nde 6-8 Ekim 2021'de kamu, özel sektör ve akademi destekli olarak hayata geçireceklerini bildirerek, "İnsan, yük ve veri taşıma odağında hazırladığımız 'Türkiye Ulaştırma Politika Belgesi' çerçevesinde bir eylem planı oluşturulmasını da içerecek çalışmalar, bu şurada sunulacak. Gelecek yılların ulaştırma ve iletişim haritasını tasarlayacak, yerli ve milli imkanlarla üreteceğimiz ürünlerimize bu yol haritasında önemli bir yer vereceğiz." ifadelerini kullandı.