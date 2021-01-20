Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi'nde ilk faz yılın birinci çeyreğinde tamamlanacak - Son Dakika

Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi'nde ilk faz yılın birinci çeyreğinde tamamlanacak

20.01.2021 15:27
Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi'nde ilk faz yılın birinci çeyreğinde tamamlanacak, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesine (HTK) üye firmalar ve mobil işletmeciler tarafından yürütülen Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi'nde ilk fazın yılın birinci çeyreğinde tamamlanacağını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesine (HTK) üye firmalar ve mobil işletmeciler tarafından yürütülen Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi'nde ilk fazın yılın birinci çeyreğinde tamamlanacağını bildirdi.

Sayan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Vodafone Türkiye'nin düzenlediği ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da katılımıyla gerçekleştirilen "Teknolojide Yerli Üretim ve KOBİ'lerin Gücü" etkinliğinde konuştu.

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin her sektör için baş aktör konumunda bulunduğunu belirten Sayan, bu alana yapılacak yatırımların, diğer tüm alanları doğrudan etkileyerek geliştirdiğini söyledi.

Sayan, Bakanlık olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Milli Teknoloji Hamlesi" doğrultusunda, bilgi ve iletişim teknolojileri alanında sürdürülebilir yerli ve milli ekosisteminin geliştirilmesini stratejik hedef olarak gördüklerini ve bu alanda paydaşlarla birlikte önemli çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

Ekonomiyi yönlendiren en önemli araçlardan birinin de imalat endüstrisi olduğunu vurgulayan Sayan, "Birçok ülkede olduğu gibi, ülkemizde de aktif şirketlerin yüzde 99,8'ini oluşturan KOBİ'ler, ekonomik büyüme ve iş geliştirmenin ana kaynağını oluşturuyor. KOBİ'ler, iş yaratma, inovasyon ve rekabet yoluyla iç talebin teşvik edilmesinde önemli rol oynuyor." dedi.

Bilgi ve iletişim sektöründe KOBİ'lerin desteklenmesi ve sektörden daha fazla pay almaları hedefiyle Bakanlık ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) olarak çeşitli düzenlemeler çıkardıklarını hatırlatan Sayan, 3G imtiyaz sözleşmelerinde ve 4,5G yetki belgelerinde, mobil işletmecilerinin elektronik haberleşme şebekelerine ilişkin yapacakları yatırımların en az yüzde 10'unun Türkiye'de ürün veya sistem geliştirmek üzere kurulmuş KOBİ'lerden sağlanmasını istediklerini dile getirdi.

1,6 milyar liralık donanım ve yazılım yatırımı

Yerli ve milli bir üretim ekosisteminin geliştirilmesine yönelik politika ve stratejileri 5G için de sürdürdüklerini belirten Sayan, şöyle devam etti:

"HTK bugün itibarıyla 130'dan fazla firma ve 8 binden fazla çalışanı barındıran bir organizasyon halini aldı. HTK üyesi firmalarımız ve mobil işletmecilerimiz tarafından ülkemizin 5G'ye giden yolda donanım ve yazılım ihtiyaçlarına yerli ve milli imkanlarıyla cevap verebilmek amacıyla Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi geliştirildi ve bu projenin ilk fazı da inşallah 2021 yılının ilk çeyreği itibarıyla tamamlanmış olacak."

Sayan, proje kapsamında ticari 5G mobil cihazlar kullanılarak, 5G veri aktarım ve görüşme senaryolarının yerli ve milli altyapılar üzerinden başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini gördüklerini bildirdi.

4,5G kapsamında işletmeciler tarafından yıllık ortalama 1,6 milyar liralık donanım ve yazılım yatırımı yapıldığını, 5G ile bu rakamın daha da yüksek olacağını vurgulayan Sayan, işletmecilerle KOBİ'lerin arz-talep noktasında bir denge kurarak ekosistemin geliştirmesine katkı sağlayabileceklerini düşündüklerini söyledi.

Hedef, katma değeri yüksek ürünler üretmek

Sektörde faaliyet gösteren tüm firmaların amacının, sadece yüzde 51'lik yerli girdi oranı sağlayarak ürüne Yerli Malı Belgesi almak olmaması gerektiğini ifade eden Sayan, "Ülkemizin yerli ve milli üretim vizyonu çerçevesinde, ülkemizdeki üretim potansiyeli bulunan üreticileri ortaya çıkarak araştırmalar yapılmalı ve bu üreticiler üretim çalışmalarına dahil edilmelidir." diye konuştu.

Sayan, bilgi ve iletişim teknolojileri alanında başarılı olmak için mutlak suretle çok büyük şirket olmaya, devasa şirket binalarına veya üretim tesislerine ihtiyaç duyulmadığını dile getirdi.

Vodafone gibi işletmecilerin de desteği ve projeleriyle KOBİ'lerin bu fırsatları değerlendirerek katma değeri yüksek ürünler geliştirmede önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirten Sayan, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak en büyük amaçlarımızdan biri ülkemizin her bir ferdinin gelişen teknolojinin nimetlerinden en üst düzeyde yararlanması. Bu yolda gücümüze güç katan her türlü çabayı destekliyoruz. TOBB ve Vodafone'un katkılarıyla bir araya geldiğimiz bu etkinliğin de yerli ve milli üretimin desteklenmesi yolunda ülkemizin dijital geleceğine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum."

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Türkiye, Milli, 5G, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi'nde ilk faz yılın birinci çeyreğinde tamamlanacak - Son Dakika


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