Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Şebekesi Projesi Toplantısı HTK ev sahipliğinde gerçekleşti - Son Dakika

- Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Şebekesi Projesi Toplantısı HTK ev sahipliğinde gerçekleşti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: " Türksat 5A, Türksat 5B ve Türksat 6A'nın da devreye girmesiyle birlikte, 6 haberleşme uydumuzla uzayda çok daha güçlü olacağız"

HTK Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Bağören: " Bütün dünyada bu yüzyılın en önemli projesi olan 5G için çok çok küçük bir rakamdır 13 milyon dolar"

ANKARA - Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Şebekesi Projesi Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi ev sahipliğinde 6. Çalıştay ve Yürütme Kurulu Toplantısı'nda kamuoyuna duyuruldu.

HTK tarafından Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu (BTK), OSTİM ve TÜBİTAK desteğiyle ile başlatılan Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Şebekesi Projesi'nin ürünlerine yenileri eklendi. Anadolu Yakası, Yuşa Tepesindeki 5G Baz İstasyonu Radyolink ile Avrupa Yakası'nda bulunan İTÜ Teknokent'e bağlanarak 5G üzerinden veri paylaşımı sağlandı.

Pandemi süreci dolayısıyla online olarak düzenlenen toplantıya Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun videolu katılımının yanı sıra,Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurulu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker ve 3 mobil şebeke operatörü firmaları yetkilileri katıldı.

" 'Ulaşan ve Erişen Türkiye' hedefi ile Doğu'sunda Batı'sına, Kuzey'inden Güney'ine kadar ülkemizin dört bir köşesine ulaşım ve iletişim hizmetlerini götürüyoruz"

Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Şebekesi Projesi Toplantısına videoyla katılım sağlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu,"Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Projesinin 6'ncı Yürütme Kurulu Toplantısı"nda sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Projemizde emeği geçen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuz BTK'ya, TÜBİTAK'tan, OSTİM'e, Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi'ne ve operatörlerimize kadar tüm paydaşlarımızı tebrik ediyorum. Hepimizin bildiği üzere, ulaşım ve iletişim sektörleri sosyal, teknik, ekonomik hayatın merkezinde yer alıyor. Ulaşım ve iletişimdeki etkinliğimiz diğer tüm alanları doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen bir konuma sahip. Bu nedenle, Bakanlık olarak "Ulaşan ve Erişen Türkiye" hedefi ile Doğu'sunda Batı'sına, Kuzey'inden Güney'ine kadar ülkemizin dört bir köşesine ulaşım ve iletişim hizmetlerini götürüyoruz. Bu hizmetleri vatandaşlarımızın temel ihtiyaçları olarak görerek 7 gün/24 saat" esasıyla çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

Konuşmasında Türksat uydularının önemine değinen Bakan Karaismailoğlu,"Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da ulaşım ve haberleşme sektörleri başta ekonomi olmak üzere her alandaki gelişmenin ana lokomotifleri olacak, yaşam kalitemizi şekillendiren kritik bir rol üstlenecek. Sektörümüzdeki gelişime kısaca bakacak olursak; sektör büyüklüğü geçtiğimiz yıl, bir önceki yıla göre yüzde 14 artarak yaklaşık 152,7 milyar TL'ye erişti ve ülkemizde fiber altyapıya yapılan yatırımların her geçen gün artmasıyla birlikte hem mobil hem de sabit geniş bant sistemlerin gelişimi için en temel altyapı olan fiber ağımız 413 bin km'yi aşmış durumdadır. Bu rakam yıllık bazda yaklaşık yüzde 11 oranında artışa karşılık gelmektedir. Gelişmiş altyapılara verdiğimiz önemin bir tezahürü olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduğumuz 4.5G hizmetinden faydalanan abone sayısı 75 milyonu aştı. İnsanların yanında makinelerin de haberleşmeye başladığı son yıllarda, ülkemizdeki makineler arası iletişim abone sayısı 6,1 milyonu aşmıştır. Uydu alanında da yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Türksat 5A, Türksat 5B ve Türksat 6A'nın da devreye girmesiyle birlikte, 6 haberleşme uydumuzla uzayda çok daha güçlü olacağız. Türksat 5A haberleşme uydumuzu, yakın bir tarihte uzaya göndermeyi planlıyoruz. Türksat 5B'nin uydu seviye testlerine başladık. Türksat 6A ise Türkiye'nin kendi haberleşme uydusunu üreten on ülke arasında yer almasını sağlayacak. Şu anda 6A'nın TUSAŞ Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde TÜRKSAT mühendislerimizin da katılımı ile üretim ve entegrasyonu sürüyor. 6A'yı da 2022 yılında uzaya göndermeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak hedeflerinin teknolojiyi tasarlayan, geliştiren üreten ve ihraç eden bir konuma ulaşmak olduğunu belirten Karaismailoğlu,"Günümüzde bir ülkenin "bağımsızlığı" güçlü bir ekonomiden geçiyor. Yaşadığımız çağda ise sarsılmaz bir ekonomik güce sahip olmak, kendi teknolojilerimizi üretebilmek ve teknolojik açıdan dışa bağımlılıktan kurtulmayı gerektiriyor. Bu nedenledir ki, hedefimiz, teknolojiyi tasarlayan, geliştiren, üreten ve ihraç eden bir konuma ulaşmaktır. Bakanlık olarak sektörde yerli ve milli ekosistemin geliştirilmesi konusunda kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Bilişim teknolojilerinin sadece haberleşme amaçlı değil, yaşamın her alanında kullanımının artması, bu teknolojilerin yerli ve milli olarak geliştirilmesini de zaruri hale getirmektedir. Önümüzdeki en önemli adımlardan biri de 5G'ye geçiştir. 5G sadece "daha fazla hız" değil, teknolojik dönüşümün anahtarıdır. Biz de 5G'ye mümkün olan en kısa süre içerisinde yerli ve milli imkanlarla geçmek için var gücümüzle çalışıyoruz. 5G ve ötesi teknolojilerde öncü bir konuma gelme amacına yönelik, ülkemizde kamu, üniversite, üreticiler, işletmeciler ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının iş birliği içinde kurduğumuz 5GTR Forum'da yeni teknolojileri tartışıyoruz. 5GTR Forum ile 5G ve Ötesi'ndeki öncelikler ve yol haritalarını içeren Beyaz Kitap ve dikey sektörler raporunu hazırladık ve yayımladık. 5GTR Forum organizasyon yapısı altında birçok ulusal ve uluslararası etkinlik düzenledik. Bu çalışmaların yeni teknolojilerin deneyimlenmesi için önemli birer platform oluşturduğuna inanıyorum" değerlendirmesini yaptı.

12 milyon dolarlık desteğin bu proje için yeterli olmadığının altını çizen Haber Teknolojileri Kümelenmesi Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Bağören şu şekilde konuştu:

"Proje'nin geldiği bu yer yani sonu aslında bu 5G Projesi'nin sonu olmamalı. Bu konuda maalesef yeterli planlama ve bütçeleme henüz yapılmadı. Bu da çok büyük bir risk oluşturuyor. Erişilmesi gereken potansiyele erişmekte zorlanabileceğiz. Bugüne kadar projemiz aşağı yukarı 120 milyon lira çoğu KOBİ olan firmalarımızın yatırımıyla geldi. Bunun da 85-90 milyon lirası da TÜBİTAK tarafından karşılandı. Yani baktığınız zaman 12-13 milyon dolarlık bir bütçeyle devlet desteğiyle buraya gelindi ki bu KOBİ'lerimizin başka projelerden kazandıklarıyla finans edilerek gelindi. Birazdan da göreceğiniz gibi bu aslında bir KOBİ girişimcilerinin olağan üstü bir özverisidir. Bu kadar bir bütçeyle bu kadar çok ürünün bu aşamaya getirilmesi ancak ülkemizin en önemli projesi bütün dünyada bu yüzyılın en önemli projesi olan 5G için çok çok küçük bir rakamdır 13 milyon dolar. Sadece üçüncü büyük vendor olan bir telefon şirketinin 5 milyar dolar harcadığı bu projede rekabetçi olmak için olağanüstü özverilere ya da KOBİ'lerimizin başka projelerden kazandığı paralarla finans edilmesine bırakılamayacak kadar önemlidir. Bu projenin önemine göre bir bütçe ve zamanlamayla devam edilmesi çok çok önemlidir."

Toplantıda açıklamada bulunan Sanayii ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz Covid 19 pandemisiyle birlikte bütün dünyada öne çıkan bazı kavramlar oldu. Bunların başında özyeterlilik ve kişisel dönüşüm kavramları yer aldı. Öz yeterlilik kavramıyla birlikte pek çok evin ihtiyaç duyduğu temel teknolojiler kendi kendine yetebilir şekilde geliştirilmesi ve üretilmesi çok önemli. Aslında biz yeni teknoloji hamlesi politikamızla zaten belli bir süredir Türkiye'nin yüksek teknolojide kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen bir ülke olması konusunda bütün paydaşlarımızla birlikte sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük bir gayret sarf ediyoruz."

ABD'nin yaptığı ambargoya da değinen Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker şu ifadeleri kullandı:

"Malumunuz 2 gün önce bir ambargo hadisesiyle karşı karşıya kaldık. Ondan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ABD ülkemize, Savunma Sanayii Başkanlığımıza ve Başkanlığımızın çok değerli Başkanı ve bazı bürokrat arkadaşlarımıza CAATSA kapsamında belli ambargoları ilan ettiler. Bu tabi bizi düşünmeye sevk etti belirli konularda. Teknoloji konusunda kendimizi değerlendirme fırsatı verdiğini düşünüyorum. Hepiniz bildiğiniz gibi 1974 yılında da, Kıbrıs Barış Harekatı sırasında da aslında benzer biz durumda karşı karşıya kalmıştık. Bugün de belki o kadar kapsamlı olmasa bile bir ambargoyla karşı karşıyayız. Ben ikisini kıyasladığımda şunu görüyorum; 1974'te tabi o günleri biz birebir yaşamış değiliz. Ancak duyduklarımızdan, öğrendiklerimizden, aktarılanlardan aklımızda kalan şey şu; hakikaten ülkemiz için çok ciddi etkileri olan bir ambargo oldu. Telsizlerimizin çalışmadığı bir dönemden şimdi bugün uygulanan ambargoyu değerlendirdiğimizde etkisinin çok çok büyük olmayacağı bir duruma geldiğimizi görüyorum. Bu da şunu gösteriyor ki biz teknolojiye yatırım yaptığımızda teknolojiye sahip olduğumuzda tam bağımsızlığımızı kazanmış oluyoruz."

Proje sürecinde destekleyici kurum olmaktan memnuniyet duyduğunu aktaran TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal şunları kaydetti:

"Bu sürecin destekleyicisi yani araştırma geliştirme projeleri sürecinde destekleyicisi bir kurum olmaktan memnuniyetimizi bir kez daha ifade etmek isterim. 2018 yılının başına dönüldüğü zaman bu projenin başlanıldığı dönemdeki heyecanımızı hatırlıyorum. Bu projenin kurumumuz TÜBİTAK açısından en önemli özelliği diğer katılımcılar tarafından da bugün ifade edildi. Tabi ki 5G teknolojisini konuşuyoruz. Bununla ilgili demoları bugün yine göreceğiz. Bunun da ötesinde oluşturulan iş modeli gerçekten ülkemiz için hatta dünyadaki bir çok ülkeye örnek olabilecek nitelik taşıyor. Çünkü bu proje kapsamında ilgili tüm paydaşlar bizim söyleyegeldiğimiz kamu-üniversite-sanayi iş birliğinin gerçekleşiyor olması ve bu projede ilgili tüm paydaşlar noktasında 16 tane firmamızın ki bunu içerisinde zaman içerisinde birleşen, yeni katılan firmalarımız oldu. Yine 3 kullanıcı operatörün sürecinde içerisinde olması, düzenleyici BTK'nın girişimiyle birlikte başlamış olması ve yine bu sürecin içerisindeki ilgili bakanlıklarımız tümünün katkılarıyla sürecin işliyor olması ülkemiz adına memnuniyet verici."

Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Şebekesi Projesi Toplantısı katılımcıların yapacağı demolarla devam etti.