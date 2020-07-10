Üçtepe'de sağanak yağışın verdiği hasarlar onarılıyor - Son Dakika

Yağlıdere ilçesine bağlı Üçtepe Beldesi'nde sağanak yağışla oluşan toprak kaymalarının verdiği hasarların onarımına başlanıldı.

Üçtepe Belde Belediye Başkanı Hacı Gasım Akıllı, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki gündür aralıklarla etkili olan yağışların Tuğlacık, Balkan, Peltçik, Çağlayan ve Gültepe Mahallelerinde toprak kaymasına neden olduğunu söyledi.

Mahallelerin alt yapısında hasar meydana geldiğini ifade eden Akıllı, "Hasar gören yerlerin onarımı için belediye ekiplerimiz tarafından çalışma başlatıldı. Çok şükür beldemizde aşırı yağış nedeniyle can kaybı yaşanmamıştır." diye konuştu.