Merkez Onikişubat ilçesindeki Zeytindere Mahallesi'ndeki gizemli mağara keşfedilmeyi bekliyor. Fatmalı Mahallesi'nden girilip Zeytindere Mahallesi'nin tarihi kalesinden çıkıldığı tahmin edilen mağara, sarkıt ve dikitlerle ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.
Şu an bulunduğu konumuyla bin kişinin rahatlıkla sığabildiği ve yaklaşık 300 metre girilebilen mağaranın ilerleyen bölümlerine oksijen yetersizliği nedeniyle gidilemiyor.
Köy sakinleri, gizemli mağaranın olduğu bölgede definecilerin kaçak kazı çalışmaları yaptıkları için rahatsız olduklarını, bu nedenle bölgenin açığa çıkartılarak turizme kazandırılmasını istiyorlar.
Zeytindere Mahalle Muhtarı Mehmet Danyıldızı, "Karşımızdaki görünen gizemli bir mağara. Bu mağaramızı turizme açmak istiyoruz. Geçmişte Hititliler ve Romalıların yaşadığı söyleniyor. Bazı insanlar gelip define arıyorlar. Bizler buranın turizme kazandırılmasını istiyoruz" dedi.
Bölge sakinlerinden Orhan Akkök ise, "Gizemli mağara dediğimiz aslında geçmişi çok eski. Büyüklerimizden duyduğumuz zamanında yaşantıların olduğu. Bir köyden girip diğer köyden çıktığı söyleniyor" dedi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Kültür Sanat › Ucu bucağı sır olan gizemli mağara, keşfedilmeyi bekliyor - Son Dakika