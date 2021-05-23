Ucu bucağı sır olan gizemli mağara, keşfedilmeyi bekliyor - Son Dakika

Ucu bucağı sır olan gizemli mağara, keşfedilmeyi bekliyor

23.05.2021 14:40

Kahramanmaraş'ta ucunun bir köyden girilip diğerinden çıktığı düşünülen gizemli mağara ziyaretçiler tarafından merak edilmeye devam ediyor. Mağaraya girildiğinde devasa boyutta olan sarkıtlar göze çarparken, 300 metre kadar ileri gidilebilen mağaranın geri kalan yerleri oksijen yetersizliği sebebiyle ise keşfedilemiyor.

Merkez Onikişubat ilçesindeki Zeytindere Mahallesi'ndeki gizemli mağara keşfedilmeyi bekliyor. Fatmalı Mahallesi'nden girilip Zeytindere Mahallesi'nin tarihi kalesinden çıkıldığı tahmin edilen mağara, sarkıt ve dikitlerle ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

OKSİJENSİZLİK NEDENİYLE İLERİ GİDİLEMİYOR

Şu an bulunduğu konumuyla bin kişinin rahatlıkla sığabildiği ve yaklaşık 300 metre girilebilen mağaranın ilerleyen bölümlerine oksijen yetersizliği nedeniyle gidilemiyor.

Ucu bucağı halen bir sır! Gizemli mağara keşfedilmeyi bekliyor

KAÇAK KAZI YAPILIYOR

Köy sakinleri, gizemli mağaranın olduğu bölgede definecilerin kaçak kazı çalışmaları yaptıkları için rahatsız olduklarını, bu nedenle bölgenin açığa çıkartılarak turizme kazandırılmasını istiyorlar.

Ucu bucağı halen bir sır! Gizemli mağara keşfedilmeyi bekliyor

MAĞARANIN TURİZME AÇILMASI İSTENİYOR

Zeytindere Mahalle Muhtarı Mehmet Danyıldızı, "Karşımızdaki görünen gizemli bir mağara. Bu mağaramızı turizme açmak istiyoruz. Geçmişte Hititliler ve Romalıların yaşadığı söyleniyor. Bazı insanlar gelip define arıyorlar. Bizler buranın turizme kazandırılmasını istiyoruz" dedi.

Ucu bucağı halen bir sır! Gizemli mağara keşfedilmeyi bekliyor

"BİR KÖYDEN GİRİP DİĞERİNDEN ÇIKIYOR OLABİLİR"

Bölge sakinlerinden Orhan Akkök ise, "Gizemli mağara dediğimiz aslında geçmişi çok eski. Büyüklerimizden duyduğumuz zamanında yaşantıların olduğu. Bir köyden girip diğer köyden çıktığı söyleniyor" dedi.

Ucu bucağı halen bir sır! Gizemli mağara keşfedilmeyi bekliyor
Ucu bucağı sır olan gizemli mağara, keşfedilmeyi bekliyor

Kaçak Kazı, Fatmalı, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Ucu bucağı sır olan gizemli mağara, keşfedilmeyi bekliyor - Son Dakika


YORUMLAR (2)
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