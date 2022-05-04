"Ucube kavşak"ta yine kaza: 1 yaralı - Son Dakika
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"Ucube kavşak"ta yine kaza: 1 yaralı

04.05.2022 09:23
"Ucube kavşak"ta yine kaza: 1 yaralı

Samsun'da "Ucube kavşak" olarak adlandırılan ve sürekli kazanın meydana geldiği yolda bu kez peş peşe meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Samsun'da "Ucube kavşak" olarak adlandırılan ve sürekli kazanın meydana geldiği yolda bu kez peş peşe meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Anadolu Bulvarı Yeşilkent Alt Geçitte saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Samsun Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü tarafından 2017 yılında yapılan, sık sık yaşanan kazalarla gündeme gelen 'ucube' olarak nitelendirilen 'Yeşilkent Kavşağı'na ardı ardına yine kaza meydana geldi. Muhammet Furkan Cılız idaresindeki 19 EY 650 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu alt geçitte beton bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan otomobilde bulunan Beyzanur Cılız ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bu sırada Harun Talu yönetimindeki 71 AAJ 617 plakalı otomobil de kaza yapan 19 plakalı otomobile çarparak her iki araçta maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Ucube kavşak ta yine kaza: 1 yaralı
Ucube kavşak ta yine kaza: 1 yaralı
Ucube kavşak ta yine kaza: 1 yaralı
Ucube kavşak ta yine kaza: 1 yaralı
Ucube kavşak ta yine kaza: 1 yaralı
Ucube kavşak ta yine kaza: 1 yaralı
Ucube kavşak ta yine kaza: 1 yaralı

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Otomobil, İlkadım, Samsun, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Ucube kavşak'ta yine kaza: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Ucube kavşak"ta yine kaza: 1 yaralı - Son Dakika
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