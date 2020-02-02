Kocaeli'de bir kadın üçüncü kattaki balkondan dükkanın tentesine düştü - Son Dakika

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Kocaeli'de bir kadın üçüncü kattaki balkondan dükkanın tentesine düştü
26 dakika önce
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 45 yaşındaki Suna Cansız 3. kattaki dairesinin balkonundan dengesini kaybederek zemin kattaki bir dükkanın tentesine düştü. Dükkanın tentesine düşen kadın yere çakılmaktan son anda kurtuldu.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 09:06 Kaynak: DHA
Bir binanın 3'üncü katındaki dairesinin balkonundan dengesini kaybederek, zemin kattaki dükkanın tentesine düşen 1 çocuk annesi Suna Cansız (45), itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
DENGESİNİ KAYBETTİ, TENTENİN ÜZERİNE DÜŞTÜ
Olay, öğlenden sonra, Esentepe Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi'nde meydana geldi. Apartmanın 3'üncü katındaki dairenin balkonuna çıkan Suna Cansız, iddiaya göre dengesini kaybederek, zemin kattaki dükkanın tentesine düştü. Cansız'ın düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
DÜŞEN KADIN TEDAVİ ALTINA ALINDI
İtfaiye ekiplerince yapılan çalışmayla baygın haldeki Suna Cansız, kurtarıldı. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Cansız, daha sonra ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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