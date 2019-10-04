Üçüncü birleşik kara devriyesi başladı
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Suriye'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi kapsamında, TSK ve ABD personeli tarafından gerçekleştirilen üçüncü birleşik kara devriyesi başladı.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 09:58 Kaynak: AA
Suriye'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi kapsamında, TSK ve ABD personeli tarafından gerçekleştirilen üçüncü birleşik kara devriyesi başladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Suriye'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi kapsamında üçüncü birleşik kara devriyesi; TSK ve ABD personeli, kara araçları ve İHA'ların iştirakiyle Telabyad'ın doğusunda başladı." bilgisi paylaşıldı.
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