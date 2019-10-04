Son Dakika Haberleri: Üçüncü birleşik kara devriyesi sona erdi
Son Dakika Güncel Haber

Üçüncü birleşik kara devriyesi sona erdi

27 dakika önce

MSB: "Suriye'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi kapsamında; TSK ve ABD personeli, kara araçları ve İHA'ların iştirakiyle Telebyad'ın doğusunda icra edilen üçüncü birleşik kara devriyesi sona erdi.

Üçüncü birleşik kara devriyesi sona erdi, System.String[]

MSB: " Suriye'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi kapsamında; TSK ve ABD personeli, kara araçları ve İHA'ların iştirakiyle Telebyad'ın doğusunda icra edilen üçüncü birleşik kara devriyesi sona erdi."

(İHA)

Suriye, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 03:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çatıda yuva yapan arılar, ev halkında büyük paniğe neden oldu
Erdoğan'ın uyarılarına rağmen ABD, PKK işgalindeki bölgeye 300 tırlık sevkiyat yaptı Özgür Suriye Ordusu mensupları Milli Ordu altında birleşti Eritre milli takımının 5 oyuncusu turnuva için gittikleri Uganda'da kaybolcu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 15:32:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Üçüncü birleşik kara devriyesi sona erdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]