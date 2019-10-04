Üçüncü birleşik kara devriyesi sona erdi
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MSB: "Suriye'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi kapsamında; TSK ve ABD personeli, kara araçları ve İHA'ların iştirakiyle Telebyad'ın doğusunda icra edilen üçüncü birleşik kara devriyesi sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 03:05 Kaynak: İHA
MSB: " Suriye'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi kapsamında; TSK ve ABD personeli, kara araçları ve İHA'ların iştirakiyle Telebyad'ın doğusunda icra edilen üçüncü birleşik kara devriyesi sona erdi."
(İHA)
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