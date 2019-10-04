Son Dakika Haberleri: Üçüncü birleşik kara devriyesi tamamlandı - ŞANLIURFA
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Üçüncü birleşik kara devriyesi tamamlandı - ŞANLIURFA

1 saat önce

Suriye'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi kapsamında, TSK ve ABD personeli tarafından gerçekleştirilen üçüncü birleşik kara devriyesi tamamlandı.

Suriye'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi kapsamında, TSK ve ABD personeli tarafından gerçekleştirilen üçüncü birleşik kara devriyesi tamamlandı.

Üçüncü birleşik kara devriyesi tamamlandı - ŞANLIURFA

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Fırat, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 02:29 Kaynak: AA
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