Üçüncü birleşik kara devriyesi tamamlandı - ŞANLIURFA
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Suriye'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi kapsamında, TSK ve ABD personeli tarafından gerçekleştirilen üçüncü birleşik kara devriyesi tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 02:29 Kaynak: AA
Suriye'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi kapsamında, TSK ve ABD personeli tarafından gerçekleştirilen üçüncü birleşik kara devriyesi tamamlandı.
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