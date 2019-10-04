Üçüncü birleşik kara devriyesi tamamlandı
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Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge tesisi kapsamında, TSK ve ABD personeli tarafından gerçekleştirilen üçüncü birleşik kara devriyesi tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 02:56 Kaynak: AA
Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge tesisi kapsamında, TSK ve ABD personeli tarafından gerçekleştirilen üçüncü birleşik kara devriyesi tamamlandı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Suriye'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi kapsamında; TSK ve ABD personeli, kara araçları ve İHA'ların iştirakiyle Telebyad'ın doğusunda icra edilen üçüncü birleşik kara devriyesi sona erdi." ifadeleri kullanıldı.
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