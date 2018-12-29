Üçüncü C919 Yolcu Jet Uçağı İlk Test Uçuşunu Yapıyor

Çin yapımı jet sabah saatlerinde kalktı ve 1 saat 38 dakikalık bir test uçuşundan sonra indi.

İlk kez yapılan bu uçuştan sonra modelin bu ilk örneği kuzeybatı kenti Xi'an'da test uçuşları gerçekleştirecek. Bu uçuşlar, titreşim/türbülans, hız ayarlama, yük kontrol ve performans odaklı olarak yapılacak.

C919 modeli ilk ve ikinci uçak, ilk havalanışlarını sırasıyla geçen yılın Mayıs ve Aralık aylarında gerçekleştirmişti. Bu uçaklar, değişik Çin hava alanlarında test uçuşlarını sürdürüyorlar.

İmal edilmekte olan üç yeni C919 prototip uçağın daha gelecek yıl içinde test uçuşlarını tamamlaması bekleniyor.

4.075 kilometrelik bir menzile sahip bulunan C919 modeli, güncelleştirilmiş Airbus 320 ve Boeing'in yeni nesil 737 modeli ile kıyaslanabilir.