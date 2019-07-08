Son Dakika Haberleri: Üçüncü çeyrek ihracat beklentisi düştü
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Üçüncü çeyrek ihracat beklentisi düştü

7 dakika önce

Ticaret Bakanlığı İhracat Beklenti Endeksi, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 2,6 puan azalarak 123,3 seviyesinde gerçekleşti.

Üçüncü çeyrek ihracat beklentisi düştü, System.String[]
Ticaret Bakanlığı İhracat Beklenti Endeksi, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 2,6 puan azalarak 123,3 seviyesinde gerçekleşti. İthalat Beklenti Endeksi ise 0,6 puan yükselerek 98,1 oldu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 10:22 
Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, İhracat, Ekonomi
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