Üçüncü çeyrek ihracat beklentisi düştü
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Ticaret Bakanlığı İhracat Beklenti Endeksi, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 2,6 puan azalarak 123,3 seviyesinde gerçekleşti.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 10:22
Ticaret Bakanlığı İhracat
Beklenti Endeksi, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 2,6 puan azalarak 123,3 seviyesinde gerçekleşti. İthalat Beklenti Endeksi ise 0,6 puan yükselerek 98,1 oldu.
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