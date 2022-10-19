GeForce NOW'a yeni rakip! Netflix, bulut oyun platformu kuruyor - Son Dakika
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GeForce NOW'a yeni rakip! Netflix, bulut oyun platformu kuruyor

19.10.2022 14:41
GeForce NOW'a yeni rakip! Netflix, bulut oyun platformu kuruyor

Üçüncü çeyrek kazancını ve abone sayısını duyuran Netflix, bulut oyun platformu ile oyun stüdyosu için müjdeyi verdi.

Bir süredir abone kaybı yaşayan Netflix, 2022'nin son aylarına iddialı bir giriş yaptı. Üçüncü çeyrek kazancını duyuran şirket, bulut oyun platformu için müjdeyi verdi. Into The Breach, ardından Bowling Ballers, Mahjong Solitaire ve Heads Up! gibi oyunlarla karşımıza çıkan Netflix, yeni platformu ile ilgili açıklama yaptı. Şirket, hem bulut oyun sektöründe hem de oyun yapımcılığında hızla ilerlemek için ilk adımları attı.

Netflix, bulut oyun platformu kuruyor

Kısa süre önce Google, hedefine ulaşamadığı için bulut oyun hizmetini kapatacağını duyurdu. Bununla birlikte Amazon gibi rakipler, kendi bulut oyun hizmetlerini sunmaya devam ediyor.

GeForce NOW'a yeni rakip! Netflix, bulut oyun platformu kuruyor

Şirket, kasım ayında reklam destekli üyelik modelini piyasaya süreceği için yeni hamleler yapmaya başladı. Kullanıcılara hem dizi/film hem de oyun deneyimi yaşatmak isteyen Netflix, TechCrunch Disrupt konferansında oyun stüdyosu açacağını da duyurdu.

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Konferansta konuşma yapan Netflix Games Başkan Yardımcısı Nike Verdu, bulut oyun hizmeti konusunda ciddi arayış içerisinde olduklarının altını çizdi. Konu hakkında açıklama yapan Verdu, "Güney Kaliforniya'da yeni bir oyun geliştirme stüdyosu açacağız. Daha önce satın aldığımız oyun stüdyolarından farklı olarak, ilk kez kendi imkanlarımızla açtığımız bir stüdyo ile karşınıza çıkacağız. Yeni stüdyoyu Overwatch'ın baş yapımcısı olan Chako Sonny yönetecek." ifadelerine yer verdi.

Çoğu şirket şu anda bulut oyun hizmetini bağımsız bir ürün olarak sunuyor. Netflix'in abonelik ücretlerinde ufak bir artış ile bu hizmeti tüm kullanıcılara sunacağı tahmin ediliyor.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Netflix, bulut oyun sektörüne girdiğinde tercih eder misiniz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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