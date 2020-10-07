Üçüncü çeyrekte halka arzda 20 yılın en hareketli çeyreği yaşandı - Son Dakika

Üçüncü çeyrekte halka arzda 20 yılın en hareketli çeyreği yaşandı

07.10.2020 18:03
Üçüncü çeyrekte halka arzda 20 yılın en hareketli çeyreği yaşandı, System.String[]

Denetim ve danışmanlık şirketi EY'nin raporuna göre, dünya genelinde halka arz sayısı, 2020'nin üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 78 artışla 447 olarak gerçekleşti.

Denetim ve danışmanlık şirketi EY'nin raporuna göre, dünya genelinde halka arz sayısı, 2020'nin üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 78 artışla 447 olarak gerçekleşti. Böylece işlem sayısı bakımından son 20 yılın en hareketli çeyrek dönem yaşandı.

EY, Global Halka Arz Trendleri 2020 Raporunun üçüncü çeyrek dönem sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, bu yılın üçüncü çeyreğinde gerçekleştirilen halka arz işlemi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 78 artış göstererek 447 oldu.

Üçüncü çeyrekte halka arzlar yoluyla elde edilen gelir 95 milyar dolar olarak gerçekleşirken, gelirlerde 2019'nın aynı dönemine göre yüzde 138 yükseliş kaydedildi.

Raporda, yaşanan ivmelenmede Kovid-19 krizi nedeniyle yılın ilk yarısında halka arzların ertelenmesi, salgının yaz aylarında azalış göstermesi ve bol miktarda likiditeyle ABD borsalarında yukarı yönlü hareketlerin etkili olduğu belirtildi.

Yılın üçüncü çeyreğinde gerçekleştirilen halka arzlardaki yükselişe, üçüncü çeyreğin en büyük işlem değerine ev sahipliği yapan Çin ve ABD piyasalarındaki yükselişlerin öncülük ettiği ifade edildi.

Çin ve Hong Kong'da gerçekleşen halka arzlardan elde edilen gelir yüzde 139 artış ve 46,4 milyar dolarla küresel gelirin yüzde 44'ini oluşturdu. Çin ve Hong Kong borsalarında halka arzda işlem sayısı 86'dan 217'ye yükseldi.

ABD'de halka arzda işlem sayısı 38'den 85'e yükselirken, elde edilen gelir üç kat artarak 33,1 milyar dolara ulaştı.

Avrupa, üçüncü çeyrekte Çin ve ABD'nin çok gerisinde kalması dikkati çekti. Halka arz sayısı yüzde 56 artarak 39'e yükselirken, bunlardan elde edilen gelirde yüzde 51 artışla 6,2 milyar dolara çıktı.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Üçüncü çeyrekte halka arzda 20 yılın en hareketli çeyreği yaşandı - Son Dakika

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