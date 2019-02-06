Son Dakika Haberleri: Üçüncü Çeyrekte Yaklaşık 25 Milyon Kişi Seyahate Çıktı

Üçüncü Çeyrekte Yaklaşık 25 Milyon Kişi Seyahate Çıktı

2 saat önce

– Türkiye'de Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan üçüncü çeyrekte toplam 24 milyon 999 bin kişi seyahate çıktı.

Üçüncü Çeyrekte Yaklaşık 25 Milyon Kişi Seyahate Çıktı, System.String[]
Türkiye'de Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan üçüncü çeyrekte toplam 24 milyon 999 bin kişi seyahate çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, seyahate çıkan kişilerin, bir ve birden fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı üçüncü çeyrekte, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1.5 düşüşle 32 milyon 537 bin seyahate geriledi.

Üçüncü çeyrekte seyahate çıkanlar 333 milyon 38 bin geceleme yaparken, ortalama geceleme sayısı 10.2 gece, seyahat başına yapılan ortalama harcama da 650 lira olarak hesaplandı.

TÜİK'e göre, yerli turistlerin yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18.6 artışla 21 milyar 138 milyon 934 bin liraya yükseldi.

Seyahat harcamaları kişisel veya paket tur harcamaları olarak yapılırken, söz konusu harcamaların yüzde 88.7'sini 18 milyar 748 milyon 899 bin lira ile kişisel harcamalar, yüzde 11.3'ünü de 2 milyon 390 milyon 35 bin paket tur harcamaları oluşturdu.

Üçüncü çeyrekte yakınları ziyaret amacıyla yapılan seyahatler yüzde 58.9 ile ilk sırada yer alırken, bunu yüzde 36.4 ile "gezi, eğlence, tatil" ve yüzde 2.2 ile "sağlık" izledi.

Seyahate çıkanlar 221 milyon 210 bin geceleme sayısı ile üçüncü çeyrekte en çok "arkadaş, akraba evinde" kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 63 milyon 280 bin geceleme ile "kendi evi" yer alırken, "otel" 25 milyon 879 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı. (Tablo) - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:19 Kaynak: DHA

Eylül, Türkiye, Ekonomi
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