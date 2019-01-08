Son Dakika Haberleri: Üçüncü Doha Triatlon Yarışı 8 Şubat'ta Yapılacak

Üçüncü Doha Triatlon Yarışı 8 Şubat'ta Yapılacak

58 dakika önce

3. Doha Triatlon Yarışları 08 Şubat 2019 Cuma günü gerçekleşecek.

Üçüncü Doha Triatlon Yarışı 8 Şubat'ta Yapılacak, System.String[]
3. Doha Triatlon Yarışları 08 Şubat 2019 Cuma günü gerçekleşecek.

Triatlonda; Tam Olimpik Triatlon Yarışı'nın yanı sıra Sprint ve Süper Sprint kategorilerine ek olarak, etkinlik yeni başlayanlar için bir Süper Sprint koşusu ve 7-12 yaş arası çocuklar için de bir Duatlon yarışı olacak. Etkinliğin yüzme ve geçiş aşamaları, İslam Sanatları Müzesi Körfezi'nde gerçekleşecek ve ardından Doha Cornishe'de bisiklet aşaması ve İslam Sanat Müzesi Parkı'nda da koşu parkuru düzenlenecek.

Katar, her yıl çok sayıda spor dalında, 80'e yakın spor etkinliği ve dünya çapında yarışmalara ev sahipliği yapıyor. Açık alan spor müsabakaları ülkenin ılıman ve güneşli kış havalarının sağladığı imkanlardan faydalanıyor. Şubat ayında, ortalama sıcaklık 17 ve 24 derece, su sıcaklığı da 19 derece oluyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:00 Kaynak: İHA

Doha, Spor
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