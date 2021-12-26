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'Üçüncü doz aşısını yaptırmayan kişilerde akciğer tutulumu yaşanıyor' - Son Dakika

'Üçüncü doz aşısını yaptırmayan kişilerde akciğer tutulumu yaşanıyor'

26.12.2021 10:57
'Üçüncü doz aşısını yaptırmayan kişilerde akciğer tutulumu yaşanıyor'

KAYSERİ Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker "İlk iki dozu olduktan sonra uzun zamandır üçüncü doz aşısını yaptırmayan kişilerde akciğer tutulumu yaşanıyor.

KAYSERİ Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker "İlk iki dozu olduktan sonra uzun zamandır üçüncü doz aşısını yaptırmayan kişilerde akciğer tutulumu yaşanıyor. Bu durumda da hastaların yeniden hastane ve yoğun bakım süreçleri hatta vefatlar söz konusu olabiliyor" dedi.

Koronavirüse karşı hatırlatma dozunun önemine dikkati çeken Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker, "Pandemi nedeniyle vakalarımız devam ediyor. Ancak aşılamanın büyük faydasını görüyoruz. Hatırlatma dozlarını olan kişiler, hastaneye yatışta herhangi bir problem yaşamadan hafif bir şekilde hastalığı atlatıyor. Aşılanmamış ve hatırlatma dozlarını yaptırmayan kişilerde hastane yatışlarımız halen devam ediyor. Bu grupta maalesef vefatlar gerçekleşiyor. Genellikle şu dönem hastanede takip ettiğimiz hastalarımız eksik aşılı ya da hiç aşılanmamış kişiler. Sağlık Bakanlığı'mızın önerisi ile üçüncü ve dördüncü dozlar açıldığı için bir an evvel kişilerin aşılanması gerektiğini düşünüyoruz. İlk iki dozu olup, üçüncü dozu olmamak ya da üç doz olup tanımlandığı halde dördüncü dozu olmamak ilk yapılan dozların anlamının kalmamasına neden oluyor. Maalesef hastalık yine geçiriliyor. Aşılı ve aşısız ayrımı yaptığımızda akciğer tutulumu dediğimiz akciğerde hasar bırakacak şekilde hastalığı geçiriyoruz. Önümüzdeki yıllarda bu akciğer hasarlarının nasıl bir dönüş olacağını şu an için kestirmemiz mümkün değil" diye konuştu.

'65 YAŞ ÜZERİ HASTALARDA 6 AYDAN ÖNCE YAPILAN AŞININ ETKİSİ KALMIYOR'Üçüncü doz aşı yaptırmayan kişileri uyaran Dr. Toker, " Türkiye'de aşılama programa başlayalı 1 yıl oldu. İlk iki dozu olduktan sonra uzun zamandır üçüncü doz aşısını yaptırmayan kişilerde akciğer tutulumu yaşanıyor. Bu durumda da hastaların yeniden hastane ve yoğun bakım süreçleri hatta vefatlar söz konusu olabiliyor. Özellikle ek hastalığı ve bağışıklık yetmezliği olan 65 yaş ve üzeri hastalarda 6 aydan önce yapılan aşının neredeyse hiç etkisinin kalmamış olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.'TURKOVAC AŞIMIZ 3 BİN GÖNÜLLÜYE ULAŞTI'Sinovac sonrası hatırlatma dozunu Turkovac aşısı yaptıranların hastalığı çok rahat atlattığını söyleyen Dr. Toker "Türkiye genelinde Turkovac aşımız 3 bin gönüllüye ulaştı. Şehir Hastanesi'nde hiç aşı olmamış kişilere ve iki doz Sinovac aşısı olmuş kişilere hatırlatma dozu olarak aşımızı yapıyor. Şu anki sayımız çok iyi. Bu grupta çok hastalanan ya da yeniden hastalanan kişi ile karşılaşılmadı. Sinovac sonrası Turkovac olan vatandaşlarımız hastalığı çok daha rahat atlattıklarını ifade ettiler" dedi.'2021 YILINDA GEBE ÖLÜMLERİ YÜZDE 50 ORANINDA ARTTI'2021 yılında gebe ölümlerinin yüzde 50 oranında arttığını ifade eden Dr. Toker, şöyle devam etti: "2020 yılında 65 yaş üstünde çok fazla ölüm görülüyordu. 2021 yılında ise özellikle genç yaş grubunda aşılanmayanlarda beklemediğimiz ölümler yaşandı. En dikkat çekici olanlardan birisi de gebe anne ölümleriydi. 2021 yılında gebe ölümleri yüzde 50 oranında arttı ve bu artış tamamen koronavirüse bağlıydı. Maalesef tüm Türkiye genelinde bu şekil bir sayı var. Tüm gebelerimiz aşısızdı. Gebelikte de aşının çok önemli olduğu tekrar görmüş olduk. Gebelerin muhakkak aşı takvimine uymaları gerekir."


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Şehir Hastanesi, Mikrobiyoloji, TURKOVAC, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: 'Üçüncü doz aşısını yaptırmayan kişilerde akciğer tutulumu yaşanıyor' - Son Dakika
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