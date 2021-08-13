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Üçüncü doz aşısını oldu, Kocaelileri aşı olmaya davet etti - Son Dakika

Üçüncü doz aşısını oldu, Kocaelileri aşı olmaya davet etti

13.08.2021 10:20
Üçüncü doz aşısını oldu, Kocaelileri aşı olmaya davet etti, System.String[]

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, Covid-19 salgınına karşı uygulanan aşı kampanyasına dikkat çekerek üçüncü doz aşısını oldu.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, Covid-19 salgınına karşı uygulanan aşı kampanyasına dikkat çekerek üçüncü doz aşısını oldu. Kocaelileri aşı olmaya davet eden Başkan Büyükakın, İzmit İlçe Sağlık Müdürü Nazif Aksoy'un eşlik ettiği Hemşire Ayşenur Deniz'in gerçekleştirdiği üçüncü aşısı sonrası yaptığı açıklamada, "Aşılama takviminin dikkatle takip edilmesi ve vatandaşlarımızın tamamının zamanında tüm aşılarının olması şehrimizde toplumsal bağışıklığın kazanılması açısından son derece büyük bir önem arz ediyor. Şuanda yüzde 69 mertebesindeyiz. Yüzde 75'lere ulaştığımızda önümüzdeki süreçte, şehirde daha az sıkıntılar yaşanacak, daha az kısıtlamalarla yüz yüze geleceğiz. " dedi.

"ÜÇÜNCÜ DOZ AŞIMIZIN ZAMANI GELDİĞİ İÇİN YAPTIRDIK"

Aşılamanın sosyal, psikolojik ve ekonomik açıdan şehrimiz için bir kazanç olacağını açıklamasında ifade eden Başkan Büyükakın, "Yetkililer tarafından yapılan açıklamalar dışında hiçbir açıklamaya kulak asılmaması, sağlık bakanlığı adına açıklama yapabilecek yetkililerin dışında hiç kimsenin sözüne itibar edilmemesini istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve bakanlarımızdan başlamak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın yetkilileri aşılama kampanyasına katılarak bizzat kendileri de aşılarını olarak konuya ilişkin kararlılıklarını gösterdiler. Biz de bugün üçüncü doz zamanı geldiği için aşımızı yaptırdık" diye konuştu.

"BİR AN ÖNCE AŞILARINI TAMAMLAMASINI İSTİRHAM EDİYORUM"

Tüm hemşerilerini aşılarını olması için bir kez daha çağrıda bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Buradan bir kez daha vatandaşlarımızı bu konuda dikkatli ve özen göstermeye, birbirimizin daha sağlıklı yaşayabilmesi için herkesin bir an önce aşılarını tamamlamasını istirham ediyorum. Önümüzdeki süreçte kısıtlamalara ihtiyaç kalmaması için herkesi bu manada özen göstermeye davet ediyorum. " diyerek açıklamalarını tamamladı. Başkan Büyükakın ayrıca, her daim vatandaşlara hizmet eden ve özellikle pandemi döneminde büyük fedakarlık göstererek çalışan sağlık çalışanlarına da teşekkür etti.

Üçüncü doz aşısını oldu, Kocaelileri aşı olmaya davet etti
Üçüncü doz aşısını oldu, Kocaelileri aşı olmaya davet etti
Üçüncü doz aşısını oldu, Kocaelileri aşı olmaya davet etti

Marmara Belediyeler Birliği, COVIRAN Bereket, Tahir Büyükakın, Kocaeli, Toplum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Üçüncü doz aşısını oldu, Kocaelileri aşı olmaya davet etti - Son Dakika


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