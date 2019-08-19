Son Dakika Haberleri: Üçüncü Dünya Filmi
Son Dakika Sinema Haber

Üçüncü Dünya Filmi

1 saat önce

Üçüncü Dünya filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Üçüncü Dünya filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Üçüncü Dünya Filmi, System.String[]
Mısır’ın en büyük tanrısı olarak kabul edilen İsis’le iletişim kurmayı başaran Lily, İsis’in muhafızları tarafından tapınağa götürülür. Karşılaştığı hayalle gerçek arasında olaylar karşısında korkup geri dönmeye karar verir ama artık çok geçtir. Tören çoktan gerçekleşmiş, İsis yeni bedeninde yaşamaya başlamıştır.


Yönetmen: Metin Kuru
Senaryo: Metin Kuru
Oyuncular: Behice Maurer, İlhami Adsal, Nihat Demirel, Gülay Say, Gizem Karaca, Abdullah Faruk Günaydın, Hilal Kavakderelioğlu
Filmin Türü: Gerilim
Orijinal Adı: Üçüncü Dünya
Yapımcı Firma: Halk Film
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Filmin Süresi: 82 dk.
Dağıtıcı Firma: MC Film
Vizyon Tarihi: 30.08.2019

Üçüncü Dünya Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.

Sinema

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 04:54 Kaynak: InterSinema.com
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hamile olduğunu duyuran Seren Serengil ve Yaşar İpek boşanma kararı aldı
İran'da erkek kılığında stada girip maç izleyen 6 kadın tutuklandı 9 yıl boyunca tecavüze uğradıktan sonra intihar eden Emre'nin sapık akrabası tutuklandı Son Dakika! Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dursun trafik kazasında hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 18:18:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Üçüncü Dünya Filmi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]