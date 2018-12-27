Son Dakika Haberleri: Üçüncü indirim geliyor

Üçüncü indirim geliyor

30 dakika önce

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'da su fiyatlarına yeni yıldan itibaren yüzde 10'luk üçüncü bir indirimin yapılacağını açıkladı.

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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'da su fiyatlarına yeni yıldan itibaren yüzde 10'luk üçüncü bir indirimin yapılacağını açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:19 

Alinur Aktaş, Bursa, Ekonomi
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