Üçüncü indirim geliyor
30 dakika önce
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'da su fiyatlarına yeni yıldan itibaren yüzde 10'luk üçüncü bir indirimin yapılacağını açıkladı.
Bursa
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş
, Bursa'da su fiyatlarına yeni yıldan itibaren yüzde 10'luk üçüncü bir indirimin yapılacağını açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:19
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