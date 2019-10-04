Üçüncü kara devriyesi tamamlandı
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Üçüncü kara devriyesi tamamlandıŞANLIURFA - Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında ABD ile Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde üçüncü kara devriyesi tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 01:48 Kaynak: İHA
Üçüncü kara devriyesi tamamlandı
ŞANLIURFA - Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında ABD ile Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde üçüncü kara devriyesi tamamlandı.
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