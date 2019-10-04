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Üçüncü kara devriyesi tamamlandı

2 saat önce

Üçüncü kara devriyesi tamamlandıŞANLIURFA - Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında ABD ile Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde üçüncü kara devriyesi tamamlandı.

Üçüncü kara devriyesi tamamlandı

ŞANLIURFA - Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında ABD ile Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde üçüncü kara devriyesi tamamlandı.

Üçüncü kara devriyesi tamamlandı

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Suriye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 01:48 Kaynak: İHA
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