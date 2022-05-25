Üçüncü kattan aracın üzerine düşen bebek, yaralı olarak kurtuldu - Son Dakika
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Üçüncü kattan aracın üzerine düşen bebek, yaralı olarak kurtuldu

25.05.2022 22:16

Küçükçekmece'de üçüncü kattaki evlerinin penceresinden park halindeki aracın üzerine düşen bebek yaralandı.

Küçükçekmece'de üçüncü kattaki evlerinin penceresinden park halindeki aracın üzerine düşen bebek yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 2 yaşındaki Hediye Ç, İnönü Mahallesi Beyazel Sokak'ta oturdukları üçüncü kattaki dairenin penceresinden düştü.

Hediye bebek, ailesine ait park halindeki hafif ticari aracın üzerine düştükten sonra yuvarlanarak yola savruldu.

Yaralı bebek, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Vücudunda kırık ve ezilmeler olduğu belirtilen bebeğin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Üçüncü kattan aracın üzerine düşen bebek, yaralı olarak kurtuldu
Üçüncü kattan aracın üzerine düşen bebek, yaralı olarak kurtuldu
Üçüncü kattan aracın üzerine düşen bebek, yaralı olarak kurtuldu
Üçüncü kattan aracın üzerine düşen bebek, yaralı olarak kurtuldu

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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