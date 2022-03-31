Üçüncü kattan beton zemine düşen şahıs ölümden döndü - Son Dakika
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Üçüncü kattan beton zemine düşen şahıs ölümden döndü

31.03.2022 16:46

Üçüncü kattan beton zemine düşen şahıs ölümden döndü Hurda toplarken canından oluyordu Aydın'ın Efeler ilçesinde kullanılmayan 3 katlı bir binaya hurda toplamak için giren şahıs üçüncü kattan dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Üçüncü kattan beton zemine düşen şahıs ölümden döndü

Hurda toplarken canından oluyordu

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde kullanılmayan 3 katlı bir binaya hurda toplamak için giren şahıs üçüncü kattan dengesini kaybederek beton zemine düştü. Hastaneye kaldırılan şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay, Zafer Mahallesi 135 sokakta saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan 3 katlı kullanılmayan bir binaya hurda toplamak için giren T.Ş. en üst kattayken henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten beton zemine düştü. Şahsın düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Üçüncü kattan beton zemine düşen şahıs ölümden döndü
Üçüncü kattan beton zemine düşen şahıs ölümden döndü
Üçüncü kattan beton zemine düşen şahıs ölümden döndü

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3. Sayfa, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Üçüncü kattan beton zemine düşen şahıs ölümden döndü - Son Dakika


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